I přesto nakonec došlo na české finále, v němž Severočeši zdolali Bohemians Praha 1:0, jedinou trefu obstaral Martin Hrabánek. „Celým turnajem jsme prošli bez porážky, výkony se zápas od zápasu lepšily. Paradoxně nejtěžší bylo semifinále, kde jsme v poločase prohrávali 0:2, ale zvládli jsme srovnat a v nájezdech dokonat obrat,“ popsal Stummer průběh turnaje.

Laťka pro Slunetu je na příští rok vysoko. Co bude dál?

Před semifinálovou výhrou s Helsinborgem přejelo Ústí ve čtvrtfinále ÖSK Ungdom 6:0, ve skupině si poradilo s Slätafly IBK (6:1), IBF Offensiv Lidingö (4:1) a Höllvikens IBF (3:1). Hned na úvod turnaje uhrálo dvě skupinové remízy Lillån IBK (3:3) a se svým pozdějším finálovým soupeřem z Prahy (2:2).

„Šlo pro nás o výbornou konfrontaci se zemí, v níž florbal vznikl. Vítězství a fakt, že jsme na turnaji neprohráli, nás těší také z toho důvodu, že turnaj byl pro ročník 2006, polovinu našeho týmu ale tvořili hráči narození v letech 2007 a 2008,“ zakončil Stummer.

Zajímavost, aneb když zírají Švédové

Ačkoliv je Švédsko kolébkou florbalu, i zdejší hráči se mohou od Čechů v lecčems přiučit. „Kluci mají takzvaného dřeváka. Ten, kdo na tréninku prohraje nájezdy, musí na předzápasovou rozcvičku v popelářské vestě. Švédové na to koukali a vůbec nechápali, takže nám do klubu psali, co to jako znamená,“ vylíčil vtipnou historku z prestižního turnaje marketingový manažer Florbal Ústí Jiří Horák.