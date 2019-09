Byl tak splněn vytyčený cíl vzájemné spolupráce, jehož druhou částí je postup dorostenek čtvrtého Chomutova, ve kterém hostovaly nejlepší ústecké dívky, a naopak chomutovští dorostenci posílili ústecké.

„Všichni bojovali ze všech sil, nechtěl bych chválit nikoho zvlášť. Je to družstvo a jak bylo vidět, každý půl bod je rozhodující. Zranění byli Armin Ntemo a Michal Csuha, kteří by těch sedm bodů co nám chybělo k bronzu a i třináct co chybělo ke stříbru jednoznačně zajistili, ale je to sport,“ hodnotil trenér Alexej Lesnik.

„Holky pomohly Chomutovu jednatřiceti body a tak za dva týdny jede do Ostravy naše kompletní dorostenecká špička,“ zmínil. Ústí se tak nakonec vyplatil tah s přenecháním baráže o 2. ligu dospělých soupeřům. Mistrovství ČR dorostu se totiž koná 28.9., baráž o 2. ligu je v Děčíně 29. září.

AUTOR: RUDOLF HOFFMANN

Atletika dorost, mistrovství Čech družstev:

Pořadí družstev: 1. Slavia Praha 180 bodů, 2. Dukla Praha 120, 3. Slovan Liberec 112, 4. Kladno 106, 5. USK Provod Ústí n/L 104.5, 6. Sokol Č. Budějovice 104, 7. 7 Jablonec, 8. Pardubice (13 družstev).

Nejlepší výsledky ústeckých: 200 m: 6. Šnajdr 22.94 sec. 300 m př.: 5. Spišjak 40.08. 1500 m: 4. Reichl 4:25.64 min. 2 km př.: 4. Kadraba 7:03.24. Chůze 3 km: 4. Podrabský 21:05.08. Výška: 7. Hospodka 1.78 m. Tyč: 7. Schüssman 3.55. Dálka: 3. Šnajdr 6.67. Trojskok: 1. Veselý 14.31. Koule: 2. Štrympl 14.35 a 6. disk 38.65 a 5. kladivo 43.38. Dívky za VTŽ Chomutov: Řeháková 3. trojskok 11.11 m, Slavíková 7. výška 1.56, Kaplanová 6. kladivo 41.29 m.