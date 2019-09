Pro Matěje je to letos už druhé vítězství v měsíční anketě, potvrzuje to jeho skvělé výsledky v této sezóně?

Ano. Dobré výsledky měl dlouhodobě, ale letošní rok je zatím vrcholem, který korunoval tím, že se v zimě probojoval na ME dospělých, což byl šok pro všechny. V létě to kvůli zranění vypadalo, že pro něj snový ročník skončí, ale nakonec se z toho dostal a ještě dokázal vybojovat stříbro na mistrovství republiky. Krom toho se na ME do 22 let probojoval do finále, tam už mu ale asi trošku došly síly, přesto bral ale dvanácté místo v Evropě.

To by mohl být slušný základ i pro prvenství v anketě Sportovec Ústecka za rok 2019, nemyslíte?

Věřím, že výsledky z odvětví, které bývá nazýváno královnou sportu, ho k tomu dovedou. V tuto chvíli si neumím představit, že by měl na Ústecku vyhrát někdo jiný. Na druhou stranu je to anketa, takže stát se může cokoliv.

Na republice skončil za Janem Kudličkou, s nímž svádí věčné souboje. Myslíte, že přijde doba, kdy českého tyčkařského fenoména porazí?

Kudlička je samozřejmě legenda, byl čtvrtý na olympiádě, ale už nyní s ním Matěj svádí vyrovnané souboje a já věřím, že do budoucna bude českou jedničkou.

Matěj má výhodu, že v minulosti dělal i gymnastiku, což mu dost pomáhá. Souhlasíte s tím, že gymnastická průprava by měla být u většiny sportů?

V atletice se o rozvoj mladých všestranných sportovců snažíme už dlouho. Určitě neděláme jen atletiku, zhruba do věku 13, 14 let se snažíme děti rozvíjet v mnoha směrech. Ať už to je gymnastika, míčové hry, všechno je pro atletiku strašně důležité. A pokud se bavíme o skoku o tyči, pak je gymnastický um opravdu potřeba.

Vás nyní čeká závěrečné kolo I. ligy mužů, kde zatím držíte barážovou pozici. Předpokládám, že cílem je se znovu poprat o extraligu…

Samozřejmě se o to chceme pokusit, po dvou prvoligových titulech by to byl hezký barážový hattrick. To ale byly sezóny, kdy se nám vyhýbala zranění. Letos je to jiné, pereme se s marodkou, je to hodně ubojovaná sezóna.

Jak k tomu může pomoci Ščerba?

Vzhledem k tomu, že se zraněným svalem promarodil téměř dva měsíce, bude nejspíš závodit jen ve skoku o tyči. Bylo by riskantní stavět ho do všech tří disciplín, věřím ale, že v případě postupu do baráže už by nám pomohl i ve skoku do výšky a do dálky.

*pozn. autora: uzávěrka tištěného rozhovoru proběhla před posledním kolem I. ligy atletů, AC Ústí nakonec udrželo barážovou pozici a Matěj Ščerba k ní pomohl vítězstvím ve skoku o tyči