Hostivař, Plzeň, Letohrad, Kladno… Přesně měsíc trvalo, než se hokejbalisté ústecké Elby konečně probudili ze zimního spánku. Sérii jarních nezdarů zlomili v Dobřanech, kde těsně před koncem urvali výhru 3:2, a prakticky si tak zajistili postup do play-off.

I v domácím zápase proti Kladnu odvedla Elba dobrý výkon, ovšem střelecká nemohoucnost se jí vymstila. Zápas proti Středočechům Ústí prohrálo 0:3. Elba DDM Ústí - Kladno, hokejbal extraliga, jaro 2023. | Foto: Elba DDM Ústí/Tomáš Laibl

"Jestli na týmu nebyla trochu deka? Byla, a pořádná!" nezastíral ústecký trenér Jaroslav Pavlík. "Šance, které jsme dokázali zahodit, byly až neuvěřitelné. Kdybychom doma s Kladnem vedli po 1. třetině 4:0, nikdo by nemohl říct ani popel. Místo toho jsme 0:2 prohrávali," vrátil se ještě k poslední porážce 0:3. "Výkony nebyly špatné ani v těch předchozích zápasech, ale naše střelecká nemohoucnost byla do nebe volající," pokračoval.

"O to víc si cením toho, jak k tomu kluci v Dobřanech přistoupili. Zvládli jsme zápas o šest bodů a prakticky si tak zajistili play-off," těšila ho výhra na hřišti devátého celku, jemuž se dvě kola před koncem vzdálili na sedm bodů, přičemž Dobřany ale mají zápas k dobru.

"Když se podívám na poměr střel, jsou to z mého pohledu zasloužené tři body," komentoval Pavlík opět vysokou produkci svého celku (45:32). Ta ovšem nešla ruku v ruce s produktivitou. V úvodní desetiminutovce se sice prosadili David Haas a také hokejista Kale Costa, jenž si v Elbě vynahrazuje konec sezóny s ústeckým Slovanem, jenže domácí v závěrečném dějství srovnali. Zápas už pomalu mířil do prodloužení, Ústečtí ale dostali 125 sekund před koncem možnost přesilové hry. Tu využil pouhých 14 sekund před závěrečnou sirénou Martin Stupka a Severočeši si tak konečně mohli vychutnat tříbodovou radost!

"Zase jsme si to zbytečně zkomplikovali ve třetí třetině, ale tentokrát jsme to naštěstí zvládli," odfoukl si konečně ústecký lodivod, jenž zároveň odtajnil plány do posledních dvou duelů základní části. "V posledních kolech je pro nás důležité co nejvíce vylepšit aktuální postavení, abychom se v play-off vyhnuli pražskému Kertu, který nejspíš vyhraje základní část. Aktuálně je skutečným vládcem českého hokejbalu a do série s ním nechce asi nikdo."

Elba je aktuálně šestá, vyřazovací boje nejspíš začne venku, jelikož na čtvrtou Karvinou ztrácí šest bodů. Před osmou Hostivaří má náskok jen tři bodíky, navíc ta, stejně jako sedmé Kladno, má také zápas k dobru. Základní část končí v polovině dubna, Ústí čekají domácí duely s pátým Svítkovem a desátými Prachaticemi.

Hokejbal, extraliga:

Snack Dobřany - Elba DDM Ústí nad Labem 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 38. Michálek (Strejček, Ruda), 43. Rubner (Strejček) – 5. Haas (Macek, Nedoma), 9. Costa (Nedoma, Macek), 45. Stupka (Červinka)

Elba DDM Ústí nad Labem: Řehoř (Banda) – Bečvář, Grus, Haas, Kapusta, Michajličenko, Sedláček (A), Smolík, Švanda – Belica, Červinka, Costa, Koval, Krajíček, Kurty, Macek, Nedoma, Škurla, Soukup (C), Stupka (A), Tomáš