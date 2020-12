"Eskáčko" zažilo zápasy jako den a noc. Zatímto duel proti Elbě měl říz, střetnutí s Perlou Řetenice bylo spíše "holomajznou".

"Ten první zápas po vynucené pauze nevypadal vůbec zle. Na to, že drtivá většina kádru celé dva měsíce nic nedělala, to z naší strany bylo slušné," uznává dubský hokejbalista Martin Rus.

Výhra 3:1 nad Elbou B Dubí těšila nejen proto, že se po ní vyhoupla do čela tabulky. "Nastoupil proti nám Honza Čaloun, který si toho výjimečně moc nevytvořil, na hřišti nebyl moc vidět. Asi z toho byl tak rozhozený, že nám po zápase ani nepodal ruce," líčí Rus.

Na duel, který se zprvu hrál na namrzlém povrchu, vzpomíná i forvard SK Dubí Jakub Koval. "I když to klouzalo, tak bylo utkání kvalitní. Právě nejspíše z důvodu počasí a dlouhé doby bez zápasové praxe, nechtěl ani jeden z týmů udělat chybu. Naneštěstí jsme to byli my, kdo jako první inkasoval, a i když jsme soupeře pustili ještě do mnoha slibných šancí, ve kterých nás podržel náš brankář, nakonec jsme to byli my, kdo na konci zápasu slavil výhru. Myslím, že právě velmi kvalitní výkon našeho gólmana Růžičky byl tím rozhodujícícím faktorem, který nás posunu k vítězství."

Souboje s Perlou Řetenice léta zdobily Teplickou hokejbalovou ligu, která je již minulostí, oba soupeři se ale dále střetávají, i když v jiné soutěži. Ten poslední ale mnoho krásy nepobral. Po dvou třetinách byl stav nerozhodný 1:1, v poslední periodě Dubí strhlo výhru na svou stranu třemi góly Maresche, Jejkala a svátečního střelce Waltera, který se trefil už proti Elbě. Vítězství 4:1 "eskáčko" ponechalo na vedoucí pozici.

"Průběh soutěže nám zatím vychází nad očekávání, je však odehráno stále málo zápasů, chleba se bude lámat až v play-off. Pokud tedy nějaké bude. Je vidět že jsme kvalitně posílili, hlavně Kvášem a Bímem, ale jsme schopni vyhrávat i bez těchto dvou opor," říká Martin Rus. Důkaz? Zrovna proti Elbě oba jmenovaní nehráli.

O víkendu měli Dubští nastopit proti ústecké Comě v posledním předvánočním utkání, nakonec ale skok PSA do čtvrtého rizikového stupně hokejbalové soutěže opět zastavil. "Tréninky teď mít nebudeme, možná až na jaře. A že by si někdo dával individuál jako Lavi, o tom silně pochybuji," usmívá se hořce Rus.