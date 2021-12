Pro fanoušky basketbalu přinesly čtvrteční ligové zápasy dobré zprávy. Ústecká parta zvládla jeden ze šlágrů 15. kola, svěřenci Jana Šotnara si došli pro velmi důležitou výhru 86:76 nad Pardubicemi a nyní mají dva dny na rekonvalescenci, protože hned v neděli budou hostit Lions Jindřichův Hradec. Uspěli i Válečníci z Děčína, kteří oslavili teprve druhé domácí vítězství v této sezóně Kooperativa NBL. V neděli se vydají do Brna.

Sluneta vlétla do zápasu ve velkém stylu, hned v úvodu si vypracovala náskok 12:2, čímž de facto rozhodla o svém triumfu. Pardubice ve zbytku utkání pouze dotahovaly, nakonec se ani jednou během zápasu nedostaly do vedení. Výběr trenéra Jana Šotnara exceloval natolik, že mu nevadilo ani vyloučení Lamba Autreyho, Ten byl sudími předčasně poslán do sprch z kraje druhé půle za roztržku s Tomášem Vyoralem.

„Chtěl bych hrozně moc pogratulovat svým hráčům a realizačnímu týmu, protože si myslím, že dneska jsme předvedli výkon snů,“ rozplýval s širokým úsměvem na rtech domácí kouč. „Samozřejmě to chvilkami nevypadalo basketbalově, ale ta bojovnost a vnitřní síla, kterou jsme měli, byla ukázková. Jsme neskutečně šťastní, protože to bylo důležité vítězství.“

Jeho družinu táhl především nezastavitelný Spencer Svejcar, jenž nasázel 30 bodů! Další double-double zaznamenal Ladislav Pecka (18 bodů, 10 doskoků), téměř celý zápas odehrál Brandon Alston, jenž střídal pouze na deset vteřin.

„Určitě to byl pro nás důležitý zápas, jsme rádi, že máme s Pardubicemi výhru venku i doma. Byl to těžký zápas, ale vybojovali jsme to,“ radoval se také ústecký Johan Haiblík, který doléčil poraněná žebra a nakonec strávil na palubovce téměř 24 minut.

Sluneta si tak připsala třetí ligovou výhru v řadě, na domácí palubovce uspěla i podruhé v šestizápasové domácí šňůře, třetí vítězný korálek se pokusí navléct v neděli od 18 hodin proti Jindřichově Hradci. Pokud by se to Severočechům povedlo, mohli by se teoreticky vyškrábat až na pátou příčku v tabulce.

DĚČÍN ZDOLAL OLOMOUCKO

Na domácí palubovce slavili také Válečníci, kteří zdolali Olomoucko 74:63. I pro děčínský tým se jednalo o velmi důležité vítězství, protože v něm odrazil útok předposledního Olomoucka, které chtělo získat třetí výhru a dotáhnout se v tabulce právě na Děčín. To se mu však nepovedlo.

„Věděli jsme, že Olomoucko na poslední chvíli posílilo a dopsalo na soupisku pátého cizince. Také jsme věděli, že jde o hodně důležitý zápas, protože už potřebujeme získat doma nějaké výhry, protože zatím jsme v této sezóně svým fanouškům mnoho radosti neudělali,“ řekl spokojený Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín.

Zápas byl podle jeho slov důležitý také pro soupeře, proto byl hodně nervózní. „Jsme hrozně rádi, že jsme ho zvládli. Klíčová dnes byla podle mého naše koncentrace, kdy jsme se soustředili téměř celých čtyřicet minut na zápas, byť jsme tam nějaké chyby vyrobili. Další velmi důležitou věcí bylo to, že jsme měli jen sedm ztrát. To je na nás velmi slušné číslo, protože v této statistice patříme mezi nejhorší. Kdybychom dokázali ztráty takto limitovat, byli bychom opět lepší tým,“ je přesvědčen Grepl.

V děčínském táboře vypukla euforie radosti. „Byl to důležitý zápas, za výhru jsme moc rádi. Dostat 63 bodů je známka dobré obrany, ale stejně ještě nejsme tam, kde bychom chtěli být. Opět jsme tam měli hluchá místa, kdy to vypadá, že soupeři odskočíme na dvacet bodů a dohrajeme to v suchém triku, ale místo toho přijde několikaminutový výpadek, kdy děláme chyby v obraně a vyrobíme hloupé ztráty. Dnes jsme to ustáli, ale proti silnějšímu soupeři by se to nemuselo vyplatit. Na druhou stranu se nám dnes dařila týmový hra, především pak v útoku, kdy jsme své body rozložili na hodně hráčů,“ uvedl v pozápasovém rozhovoru děčínský rozehrávač Ondřej Šiška.