Severočeši celý zápas vedli a v polovině se jejich náskok našponoval až na dvacetibodový rozdíl. Slezané sice stáhli manko na 8 bodů, ale obrat se jim nepovedl.

V dramatickém utkání plály emoce. Generální manažer Slunety Tomáš Hrubý byl vykázán z palubovky do hlediště a domácí lavička dostala technickou chybu.

„My jsme zvládli skvěle především první poločas, kde se zápas prakticky rozhodl. Opava ještě zkoušela míchat obranami, zejména zóna 1-3-1 nám dělala problém, ale v momentě, kdy jsme se s tím dokázali srovnat a dostat míč pod koš na Houšku nebo na Čamparu, tak větší kvalita pod košem byla na naší straně, z čehož jsme byli schopni těžit. Opava ještě dotáhla ztrátu na osm bodů, ale nás podržel v důležitých chvílích Spencer Svejcar. Pro nás je to důležité vítězství, protože jak už bylo řečeno, kdo bude chtít v A1 pomýšlet na úspěch, bude muset domácí zápasy zvládat,“ řekl kouč Ústí Antonín Pištěcký.

Jeho tým táhl především Spencer Svejcar (20 bodů). Výborný výkon podal i Ljubomir Čampara, který za 11 minut stihl 13 bodů a 8 doskoků. Ladislav Pecka posbíral double-double (12 bodů, 11 doskoků). Hosty držel skvělý Václav Bujnoch, který nastřílel 26 bodů a doskočil 13 míčů.

„Bohužel nemáme tolik peněz, abychom pokaždé jezdili do Ústí o den dřív, takže je to pořád ta stejná písnička… První poločas byl z naší strany špatný. Ve druhé půli jsme ostudu určitě neudělali, děkuji hráčům, jak k tomu přistoupili. Sice jsme se přiblížili na nějakých osm bodů, což je sice pod dvouciferným rozdílem, ale stále je to daleko od nějakého dramatu,“ řekl opavský trenér Petr Czudek. „Porážka o dvanáct… No, už jsme tu zahráli i horší zápasy. Skupina A1 je o tom, že se budou dělat body hlavně doma. Těší mě, že alespoň Václav Bujnoch držel prapor a ukázal, že je ve formě,“ dodal Czudek.

Opava přenocuje v Ústí, kde ji čeká i pondělní dopolední trénink. Odpoledne se přesouvá do Děčína, kde ji v pondělí čeká první čtvrtfinále Alpe Adria Cupu. Ústí hraje stejnou soutěž ve středu, kdy hostí už v odvetě čtvrtfinále Vídeň, s níž bude dohánět sedmibodové manko.

Basketbal, Kooperativa národní basketbalová liga, 1. kolo nadstavby A1:

SLUNETA Ústí nad Labem - BK Opava 82:70 (22:16, 45:27, 63:53)

SLUNETA Ústí: Svejcar 20, Čampara 13, Pecka 12, Brown a Bažant 10, Šotnar 8, Houška 4, Maděra 3, Fait 2, Haiblík a Karlovský 0

Nejvíce bodů Opava: Bujnoch 26, Šiřina 17, Švandrlík 7, Klečka a Dragoun 6

Trojky: 19/5 - 28/6. TH: 26/17 - 23/18. Doskoky: 47 - 43 (15 - 17 útočné). Diváci: 741.