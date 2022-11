„Myslím, že utkání mělo opravdu špičkové parametry. Ukázalo se, že se potkaly dva týmy s aktuálně výbornou formou. Podle vývoje utkání jde vidět, že se hrálo nahoru dolů, jako trenéři si ale strašně vážíme toho, co náš tým ustál. Ve třetí třetině se dokázal znovu vrátit do zápasu, ačkoliv podruhé prohrával, takže si myslím, že ten bonusový bod pro nás je zasloužený,“ řekl po zápase Pavlík.

Jeho svěřenci prohrávali od 9. minuty, ještě do první sirény ale skóre otočili Grus a Soukup. Také Východočechům se ale povedl rychlý obrat, během tří minut na startu druhé periody už Elba opět ztrácela. Prodloužení ale zařídil Škurla, bonusový bod trefil Sedláček.

Slovan znovu úspěšný, ve šlágru doma přetlačil Tábor. Děčín nestačil na Příbram

Ústí nad Labem díky tomu bude po dvou třetinách základní části zimovat na páté příčce, což podle Pavlíka odpovídá očekáváním. „Před sezónou jsme očekávali tvrdý boj o osmičku pro play-off, což tak nějak i dík vyrovnanému středu tabulky odpovídá,“ pravil ústecký kouč s odkazem na fakt, že například sedmé Kladno ztrácí jen čtyři body.

„Druhá půlka podzimu se nám celkem vydařila, kluci si začali víc věřit, ukázali, co v nich je, takže to páté místo dá se říct splňuje naše očekávání. Z některých zápasů si kluci vzali ponaučení a postupně to bylo lepší a lepší. Těší nás především, že jsme dokázali do týmu zapracovat spoustu mladých nováčků, kteří hrají extraligu třeba prvním rokem, a popasovali se s tím velice dobře,“ pokračoval šéf ústecké lavičky s hodnocením podzimní části.

Severočeské nezdary: Ústí padlo v Opavě, Děčín s posledním

V úterý čeká Elbu poslední trénink, pak zasloužené volno. „Trénink bude takový rozlučkový, naopak zimní příprava pak bude výživná,“ uculil se trenér, jenž dbá na fyzickou připravenost svých oveček. „Kluci dostanou čtyři týdny volna, a hned první úterý v novém roce do toho skočíme rovnýma nohama. Kluci ale vědí, proč to dělají, podzim nám ukázal, že se ta dřina zúročí, takže se na to všichni už tak nějak i těšíme.“ Jarní část odstartuje 25. února, Ústí přivítá v 11.00 Hostivař.

Hokejbal, extraliga, 15. kolo:

Pardubice – Elba DDM Ústí n. L. 3:4pp (1:2, 2:0, 0:1 – 0:1p)

Branky a nahrávky: 9. Langr, 16. Bílý (Licek, Kubeš), 19. Strouhal (Kubeš) – 12. Grus (Stupka), 14. Soukup (Grus, Krajíček), 36. Škurla (Jelen, Belica), 48. Sedláček (Červinka, Stupka)

Elba DDM Ústí nad Labem: Rechtorík (Řehoř) – Bečvář, Grus, Michajličenko, Sedláček (A), Smolík, Švanda – Belica, Červinka, Haas, Jelen, Krajíček, Nedoma, Škurla, Soukup (C), Stupka (A), Tomáš.