Chabařky, jak se klubu přezdívá, se angažují i mimo sportovní sféru. Například pro ústecký útulek nafotily už podruhé charitativní kalendář s tamními svěřenci. Většina z nich následně našla domov, chabařovické hráčky navíc pro útulek vydělaly více než 12 000 Kč.

Krom toho je vede zkušená trenérka Marcela Bromová. Bývalá reprezentantka a sedminásobná republiková šampionka rozhodně má svým svěřenkyním co předávat, možná i proto skončily dvakrát po sobě zlaté. „Uplynulá sezóna byla velmi vyrovnaná a prvních pět družstev hrálo velmi kvalitní volejbal. Oproti loňsku se do naší skupiny dostala nová a hlavně mladá družstva, která přinesla do hry velkou energii a entuziasmus. Na konci sezóny se začalo neuvěřitelně zvedat Kladno a ČVUT Praha se s námi přetahovala o 1. místo,“ vrátila se úspěšná koučka na skok k poslednímu ročníku.

Sezóna měla neskutečný závěr, zpět na první místo, o nějž jste krátce předtím přišly, jste se vyhouply až v posledním možném zápase po zaváhání soupeřek, že?

Marcela Bromová: Je to tak. V předposledním kole jsme si to o 1. místo měly doma rozdat právě s ČVUT, ale po velkém boji jsme bohužel oba zápasy prohrály. Bylo nám to moc líto, protože jsme na hřišti nechaly vše, ale nestačilo to. Postupně jsme se smířily s tím, že budeme druhé, neboť poslední kolo ČVUT hrálo se Střešovicemi, které vždy porazily. Nakonec ale vše dopadlo pro nás neuvěřitelně, když náš největší soupeř vyhrál jen 3:2 a prohrál 1:3, my vyhrály oba poslední zápasy v Plzni a mohly jsme slavit vítězství v 2. lize o pouhé dva body. Neuvěřitelné!

Podruhé za sebou jste se staly mistryněmi 2. ligy. Je reálný postup o úroveň výš?

Marcela Bromová: Děvčata by 1. ligu asi někdy chtěla zkusit nebo aspoň se konfrontovat s touto herní úrovní, má to však mnoho ale. Třeba jiný herní systém, hraje se pátek – sobota, případně finanční zázemí. Krom pronájmu haly si hradíme vše samy. Co se týče srovnání si ale myslím, že bychom hrály v dolní části tabulky, ale nebyly bychom poslední.

S čím jste byly spokojené, a na čem se naopak dá ještě zapracovat?

Denisa Beerová: Řekla bych, že jsme sezónu zvládly bez větších komplikací, zbytečné porážky jsme neutrpěly. Prohrály jsme jen v zápasech, kdy byl soupeř lepší, nebo jsme zaváhaly v momentech, kdy jsme se praly s marodkou. Na silnější soupeře byla vždy Máca (Marcela Bromová, pozn. autora) a ta nás utáhla k vítězství.

Jako klub jste také hodně aktivní na sociálních sítích…

Denisa Beerová: Snažíme se sezónu zprostředkovat sledujícím na našem Instagramu i Facebooku. Pokoušíme se inovovat a vymýšlet nové akce, které by nám přilákaly nové fanoušky. Zde je ale stále velký prostor ke zlepšení, takže do příští sezóny opět něco vymyslíme.

Řada příspěvků byla zábavných, doplněných o vtipné momentky. Kdo to vymýšlí?

Denisa Beerová: Většinou já, skromně řečeno (smích). Přišla jsem s nápadem založit instagramový profil a spravuji ho doteď. S grafickými úpravami mi ze začátku pomáhal manžel, který má na starost profil SK Volejbal Ústí nad Labem a má s danou tematikou bohatší zkušenosti než já. Co se týče vtipných momentek? Jsem ráda, že jsou brány, jako vtipné. My se nasmějeme dost, takže opravdu jen stačí mít zapnutý telefon a vždy se něco natočí (smích). Ze začátku se mnou holky trošku bojovaly, nechtěly se moc fotit nebo natáčet přípravu, kterou jsem pak upravovala jako materiál na storíčka při narozeninách a podobně, ale už rezignovaly.

Snahu máte, nepřemýšlely jste o nějakém projektu, který by vás více zviditelnil? Mám tím na mysli třeba jeden zápas ve Sportcentru Sluneta, stejně jako Blades v americkém fotbale hráli na Městském stadionu…

Denisa Beerová: Bohužel tohle je pro nás z říše snů. Na nás opravdu nikdo nechodí. Rodina, kamarádi, to je vše. Co ale musím zmínit, a za co jsme byly velmi vděčné a byl to pro nás opravdu skvělý zážitek, bylo předávání medailí loni na Slunetě při extraligovém zápase mužského áčka SK Volejbal Ústí nad Labem. Napadlo to mého muže a zorganizoval to s panem Přikrylem (šéf SKV Ústí nad Labem, pozn. autora). Byla plná hala a po prvním setu nás zavolali na palubovku, kde nám byly předány medaile. Čokoládové, které nám koupili kluci, protože od svazu jsme nedostali ani diplom (smích). Celá hala nás viděla, tleskala a věděla, že jsme Chabařky, co vyhrály 2. ligu. Bylo to nezapomenutelné.

Fotily jste také charitativní kalendář se zvířaty v ústeckém útulku…

Denisa Beerová: Musím poděkovat naší bývalé spoluhráčce Janě Zlámalové, která kalendář nafotí a neřekne si za to ani halíř. Investuje do toho svůj čas a velmi si toho vážíme. S fotkami od profi fotografky můžeme jít beze strachu s kůží na trh. Nakonec jsme vybraly a předaly 12 500 Kč a dvanáctikilový pytel piškotů. Letos to bylo podruhé, co jsme vybíraly na opuštěné pejsky a pevně věřím, že příští sezónu tuto akci opět zopakujeme. Téměř všichni pejsci z kalendáře našli svůj nový domov, což nás těší. Jedním dechem ale musíme dodat, že byl útulek opět plný. Naším rekordmanem je smečařka Barča Šmerdová, která má doma dokonce tři pejsky z útulku.

To by si větší podporu fanoušků určitě zasloužilo. Jak byste je na ženský volejbal pozvaly?

Denisa Beerová: Máte pravdu, je to to, co bychom si moc přály změnit. Hrát před lidmi je skvělý pocit a myslím, že kolikrát můžeme nabídnout kvalitní podívanou. Snažím se naše zápasy promovat na sociálních sítích, podpora od fanoušků narůstá a vážíme si jich, ale kdyby jich pár zavítalo i do haly, bylo by to super. Už mám v hlavě pár nápadů, jak lidi přilákat, tak uvidíme, co příští sezóna nabídne a jestli se nám to opravdu podaří.

Možnost máte i tady. Co třeba nějaké zajímavé postavy z vašeho týmu?

Denisa Beerová: Ti, co sledují naše sociální sítě vědí, že smečařka a blokařka Bláža (Michaela Bláhová, pozn. autora) hraje většinu hlavních rolí. Kombinace řízků, Monstra a Coca coly přetaví v neuvěřitelné výkony na hřišti. Zkrátka úkaz, který se musí dokumentovat (smích).

A co nějaké veselé historky?

Denisa Beerová: Zážitků máme samozřejmě spoustu, vypíchla bych jeden. Ještě před covidem skončil ze dne na den jeden z polských klubů v tamní nejvyšší soutěži. Působila tam i Pája Vincourová, nyní Šmídová, jejíž manžel hrál tou dobou basketbal ještě za ústeckou Slunetu. Pája chtěla alespoň někde trénovat, než se situace vyřeší, a tak přišla po dohodě s naší trenérkou na náš tréninky. Zrovna bylo potřeba potrénovat signály a Vinci začala nahrávat. Pochopitelně jsme ale všechny asi tak o 20 centimetrů menší a o dost pomalejší, než hráčky, na které byla zvyklá. Trenérka potřebovala Páje nějak vysvětlit, jak na nás vlastně musí, pak se zarazila, otočila se na naší nahrávačku Reginu Pánkovou a říká „Regí, pojď ukázat Vinci, jak se to má nahrát.“ Všechny jsme šly v ten moment smíchy do kolen. Naše Regí učila Páju Vincourovou, jak na to (smích).

V neposlední řadě je zajímavou personou i trenérka a bývalá reprezentantka Marcela Bromová, která rozhodně má co předávat. Jaká jste trenérka a jaký je váš vztah k Chabařkám?

Marcela Bromová: Volejbal a sport sám o sobě je můj život. Představa, že bych se nehýbala, je pro mě dost děsivá, a tak jsem šťastná, že mohu s holkami být a užívat si radost jak na tréninku, tak občas na zápasech. Jsem na sebe dost tvrdá a vyžaduji při práci nebo při sportu poctivý a stoprocentní výkon. Mám štěstí, že mám pod sebou kolektiv úžasných hráček a osobností, které na sobě chtějí makat a pracovat, baví je to, a ještě k tomu zvládají rodinu, práci. Nabíjí mě svou láskou ke sportu, mládím a doufám, že mě ještě chvíli u sebe nechají. Jsou moje druhá rodina.

I přesto, že máte za sebou spoustu volejbalových úspěchů, hádám, že ani vy nezkazíte žádnou legraci a účastnila jste se s holkami posezónní dosmečné…

Denisa Beerová: V hospodě Máca nesmí chybět! (smích) Ne, vážně. Je to persona, ke které vzhlížíme a je úžasné, jakou chemii v nás dokáže udržet a vždy zažehnout ten pravý zápal pro hru. Já osobně zbožňuji její tréninky ale ještě víc její koučování. Je neskutečné, že pokud uděláme to, co po nás chce, skončí to bodem. Jako by tomu fakt rozuměla (smích).

Čeho se od Chabařek dočkáme v nadcházejícím ročníku?

Denisa Beerová: Rády bychom přivítaly nějaké posily, ale moc děvčat se nám nehlásí. Těžko říct proč… Potřebujeme omladit, a zapracovat holky, které nemají taková bebíčka jako my. Moc bychom si přály sponzora, který by nám pomohl ligu zaplatit, výdaje rostou a my to financujeme z vlastních zdrojů. Pokud by nám dokázal někdo pomoci, byla by to velká úleva. Fanouškům bych ráda vzkázala, že už teď máme v hlavě pár nápadů do další sezóny, tak se mají na co těšit. Navíc je tu léto, k němž patří mistrovství republiky veteránek, a také turnaje v beachvolejbale, kde Chabařky rozhodně nedělají ostudu.