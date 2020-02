Basketbalisté USK Slunety využili výhody domácího prostředí a po dvou výhrách nad Českými Budějovicemi (81:51) a Pískem (80:61) se vrátili na druhou příčku 2. ligy.

Basketbalisté Slunety USK Ústí (žlutí) zvítězili na rezervou Sokola Písek (černí) poměrem 77:63 | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

„Po dlouhé době jsme se sešli v kompletní sestavě, navíc nás posílil Saša Novák z prvoligových Litoměřic,“ načal hodnocení kouč Adam Žampach, jenž stále v litoměřickém Slavoji působí. „Na hře to bylo hodně znát, proti Budějovicím kluci makali, bránili po celém hřišti, zkrátka plnili, co jsem po nich chtěl,“ pochvaloval si. To nakonec jeho tým dovedlo k pohodlné výhře 81:51.