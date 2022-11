„V první a druhé třetině to bylo naprosto vyrovnané utkání, ve kterém jsme brankově vytěžili maximum, co šlo. Do třetí části jsme šli s dvoubrankovým náskokem a řekli jsme si, že už to udržíme a nebudeme nijak otevírat hru. To se nám povedlo, až s hrou ve třetí třetině jsem maximálně spokojený, plnili jsme, co jsme si řekli, hráli jsme zodpovědně,“ pochvaloval si kouč Ústí Jaroslav Pavlík.