„Jsou to důležité tři body. Věděli jsme, že už musíme vyhrát, protože hrozilo, že bychom mohli vypadnout z elitní osmičky,“ oddechl si Soukup poté, co Elba vylepšila mizerný start do jarní části. „Před utkáním jsme byli hodně nervózní, pomohla nám ale slušně odehraná první třetina, v níž jsme měli nějaké přesilovky a dali jsme dva góly,“ hodnotil samotný duel.