Domácí sice brzy vedli, ve druhé periodě ale skóre otočili Červinka a Haas. Ačkoliv Pražané vyslali na brankáře Zdeňka Bandu 27 střel, ten už žádnou další nepustil a Severočeši tak bodovali pošesté z posledních sedmi duelů.

„Opět to bylo o tom samém. Marodka, spousta absencí, junioři, zase jiná sestava, než v minulém kole. Tentokrát jsme si ale na drama zadělali spíše my sami, rozhodnuto mohlo být podstatně dříve,“ hodnotil Fedák. „Na druhou stranu vzhledem k tomu, jak lepíme sestavu, jsou to cenné tři body ze hřiště soupeře,“ oddechl si.

Jeho tým je i nadále šestý, ovšem jen se čtyřbodovou ztrátou (a zápasem k dobru) na čelo.