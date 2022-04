Slabou útěchou může být pro Elbu alespoň fakt, že ani případná výhra by je z osmé příčky, díky výhrám jejich přímých konkurentů, neodlepila. Série s Kertem, který v základní části ztratil body pouze třikrát, začíná už tento víkend dvěma zápasy v hlavním městě, o následujícím víkendu se stěhuje na sever Čech. Hraje se na tři vítězná utkání.

Hokejbal, extraliga, 22.kolo:

HBC Most - Elba DDM Ústí nad Labem 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 22. Malý (Pospíšil), 38. Müller (Král), 39. Pospíšil (Král)

Rozhodčí: Gráca, Volkán. Vyloučení: 5:5. Bez využití. V oslabení: 1:0. Střely na branku: 30:22. Diváci: 43.

HBC Most: Gerlich (Tyl) – Janák, Kastner, Markytán, Pospíšil (C), Valenta (A) – Adam, Drenčko, Kočka, Krajíček, Král, Malý, Müller, Singer, Štěpáník.

Elba DDM Ústí nad Labem: Rechtorik (Buneš) – Filip, Grus, Kučera, Sedláček, Smolík (A), Tomšík, Tůma – Čermák, Červinka (C), Chlán, Haas, Michajličenko, Škurla, Soukup (A), Stupka, Tomáš, Tůma.