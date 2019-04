Ústí n. L. – Hokejbalisté ústecké Elby ztrácejí ve čtvrtfinálové sérii po dvou zápasech na Kladně 0:2. Příští víkend tak budou doma nadvakrát odvracet mečboly soupeře.

HBC Kladno – Elba DDM Ústí nad Labem 3:1, Play off EL hokejbalu 2018-9 , 6. 4. 2019 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

V prvním utkání rozhodl úvod, Kladno vyhrálo první část 3:0, Elba už dokázala v závěru jen korigovat na konečných 3:1. „Rozhodl vstup do utkání. Domácí do toho šli nabuzení, my jsme přijeli spíše jen odpočívat. Navíc pokud hrajete osm až deset oslabení, nemůžete vyhrát,“ hodnotil trenér Ústí Jaroslav Pavlík.