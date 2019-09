Ačkoliv Dobřany nezískaly zatím ani bod, nečekal na Ústí jednoduchý úkol. Už v 6. minutě ale otevřel skóre Tomáš, v závěru prostřední třetiny navýšil Stupka. Byť se domácím povedlo necelé tři minuty před koncem snížit, vzápětí přidal pojistku do prázdné brány opět Tomáš.

„Nebyl to moc pohledný zápas, ale pro nás to jsou důležité tři body. Celý zápas jsme byli trpěliví a disciplinovaní, v důležitých chvílích nás podržel brankář,“ líčila hlavní hvězda ústeckého celku, reprezentant Lukáš Soukup. Hosté byli za celý zápas vyloučeni pouze jednou, úspěšnost zákroků Zdeňka Bandy se blížila 97 procentům. S názorem Soukupa souhlasil i autor druhé branky, Martin Stupka. „Bylo důležité, že jsme se nenechali zbytečně vylučovat. Dobřany mají mladý a běhavý tým jako my, a byly nám vyrovnaným soupeřem. Výborně jim zachytal brankář, můžeme být rádi, že nám tam něco spadlo a vezeme tři body.“

Elbu, která je momentálně druhá, čekají v sobotu v 15.30 doma Sudoměřice. „Chceme navázat na povedený vstup do soutěže, věříme, že nás přijdou podpořit i fanoušci,“ uzavřel Soukup.