Ústečtí hokejbalisté vstoupili do nové sezóny v nejvyšší tuzemské soutěži výhrou. Plzeň přetlačili i díky dvěma brankám Radomíra Vaňka 2:1.

„Myslím, že jsme z toho mohli vytřískat i víc, protože jsme byli výraznějším a v některých pasážích i jasně lepším týmem,“ hodnotil trenér Elby Jan Fedák. „Ale z obou stran šla znát taková opatrnost, nervozita, nikdo po té půlroční zápasové pauze pořádně nevěděl, co od toho čekat,“ dodal. „Tři body na úvod proti silnému soupeři ale samozřejmě bereme,“ pochvaloval si.

Hosté se sice dostali v 6. minutě do vedení díky Poláčkovi, v prostřední části ale Radomír Vaněk dvěma zásahy otočil skóre ve prospěch Ústeckých. Nejprve zužitkoval souhru s Petrem Strnadem a Martinem Zdvořáčkem, následně využil nabídku od nejproduktivnějšího hráče Elby v loňské sezóně Jiřího Tomáše.

USTÁLI ŠEST OSLABENÍ

Elba může slavit i díky faktu, že ustála hned šest přesilových her soupeře. „Ten velký počet vyloučení je asi jediná kaňka na našem výkonu,“ přiznal Fedák. „Ale jinak jsme utkání zvládli velice dobře. Během té pauzy se nám obměnily i některé lajny, takže vzhledem k okolnostem jsem spokojený.“

Ústí nad Labem by pod jeho vedením konečně rádo zlomilo čtvrtfinálové prokletí a po letech zase proklouzlo do bojů o extraligové medaile. „Primárním cílem je jednoznačně postup do play-off, ale určitě bychom už rádi to čtvrtfinále zlomili,“ připustil ústecký lodivod.

V příštím kole se jeho svěřenci představí v Dobřanech, hraje se v sobotu od 13 hodin. Před svými fanoušky se na Stadionu mládeže na Bukově-Rondelu ukáží 19. září, kdy od 17 hodin vyzvou celek Karviné.

Hokejbal, extraliga, 1. kolo:

Elba DDM Ústí nad Labem – HBC Plzeň 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 23. Vaněk (Zdvořáček, Strnad), 29. Vaněk (Tomáš) – 6. Poláček

Vyloučení: 6:3. Využití: 1:0. Diváci: 35.

Elba DDM Ústí nad Labem: Landt (Banda) – Grus, Haken, Michajličenko, Poláček ,,A“, Polata, Sedláček J., Smolík, Strnad, Zdvořáček M. – Bačák, Červinka ,,A“, Giesel, Gottfried, Haas, Magasanik, Soukup ,,C“, Stupka, Tomáš, Vaněk, Zdvořáček P.

HBC Plzeň: Návara (Kojzar) – Babor, Hrdlička, Pokorný, Štípek, Ulč, Vágner, Zeman – Benedikt ,,C“, Galla, Kejř ,,A“, Lokajíček, Majer, Poláček, Průcha, Reiser, Svoboda, Zíka