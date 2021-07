Poslední kolo základní části hokejbalové extraligy svedlo dohromady Ústí nad Labem a Most. Oba celky se ještě teoreticky mohly utkat ve čtvrtfinále play-off, na Ústí ale nakonec vyšla Plzeň, Most vyzve Kert Park Praha.

„Určitě jsme nijak nespekulovali a nevybírali si, koho bychom chtěli do play-off. Jsme rádi především za tři body a za třetí příčku, se kterou po základní části panuje spokojenost,“ řekl trenér domácího celku Jan Fedák.

Tomu udělal radost ve 12. minutě Vojtěch Červinka, ovšem za pouhých 25 sekund přišla odpověď z hole Pavla Krajíčka. Rozhodnutí přišlo dvě minuty před druhou sirénou, kdy využil špatného střídání Mosteckých David Magasanik, jenž zužitkoval jednu z přesilových her Ústí. Naopak hosté nevyužili ani jednu ze šesti příležitostí, a i přes závěrečný risk bez brankáře nakonec odjeli z krajské metropole s prázdnou. „Myslím, že jsme byli o trochu lepší, Most si příliš vyložených šancí nevypracoval. Jinak to ale byl pro oba týmy především souboj s úmorným horkem, jsem hrdý na své hráče, jak se s tím popasovali,“ dodal Fedák.

Jeho tým se nakonec vyhnul cestě do daleké Karviné, ve čtvrtfinále, které se hraje na dvě vítězství, vyzve Plzeň. „Z hlediska cestování je to určitě příjemnější,“ těšilo ústeckého lodivoda. Jeho tým načne sérii v sobotu 26. června doma, o den později se hraje odveta v Plzni. V případě, že oba celky vyhrají po jednom utkání, bude se hrát ve středu 30. června rozhodující zápas opět na severu Čech.

Podobný průběh bude mít i čtvrtfinálová série mezi Kert Parkem Praha a Mostem, tým, který vede Slavomír Švancar, začne sérii v hlavním městě.

Hokejbal, extraliga muži:

Elba DDM Ústí nad Labem -HBC Most 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 12. Červinka (Magasanik, Poláček), 29. Magasanik (Kučera) – 12. Krajíček

Rozhodčí: Gráca, Musil. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:0. Střely na branku: 26:19. Diváci: 18.

Elba DDM Ústí nad Labem: Banda (Rechtorik) – Grus, Kučera, Poláček (A), Sedláček, Smolík, Strnad, M. Zdvořáček – Červinka (A), Giesel, Gottfried, Haas, Magasanik, Michajličenko, Soukup (C), Stupka, Tomáš, Vaněk, P. Zdvořáček.

HBC Most: Svoboda (Tyl) – Chyba (C), Drenčko, Drož, Hnízdil, Janák, Kastner, Krajíček (A), Markytán, Plachý, Singer, Štěpaník.



Rozpis play-off

Čtvrtfinále:

ČF1: 26.6.

ČF2: 27.6.

případně ČF3: 30.6.

Semifinále:

SF1: 3.7.

SF2: 4.7.

případně SF3: 7.7.

Finále:

F1: 10.7.

F2: 11.7.

F3: 17.7.

případně F4: 18.7.

případně F5: 24.7.