V plzeňské hale čeká hokejbalisty ústecké Elby poslední zápas podzimu. Extraliga se poté uloží k tříměsíčnímu zimnímu spánku, znovu se rozběhne až na přelomu února a března. Pro Ústí to bude ještě o týden později, kdy přivítá doma Dobřany.

Hokejbalisté Elby ilustrační, hokejbal ilustrační, kam za sportem ilustrační | Foto: Dominik Síbr

„Je to poslední zápas podzimu, takže už se není na co šetřit. Musíme do toho dát maximum, poslední zbytky sil, a prostě se vyšťavit,“ předeslal před poslední podzimní bitvou kouč Elby Jan Fedák.