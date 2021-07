Elba první zápas ovládla v poměru 6:1, jenže v nedělní odvetě v Plzni neudržela vedení 3:1 a nakonec prohrála 3:4 po nájezdech. Západočeši si tak ve zkráceném play-off vynutili rozhodující třetí zápas.

Na zápas mohou diváci

Na rozhodující utkání ústecké Elby mohou diváci. Klub může na tribuny pustit 50% kapacity, všichni fanoušci musí dodržovat aktuální hygienická opatření, tedy mimo jiné mít respirátor a u vstupu se prokázat čestným prohlášením o očkování, prodělané nemoci nebo negativním testu, které by měli být schopni doložit.

"Hlavní rozdíl mezi oběma zápasy byl především v tom, že jsme v Plzni ve třetí části udělali neúmyslné fauly, ale domácí je bez milosti potrestali. Dalo se očekávat, že tým, který hraje s nožem na krku a je pár minut od konce sezóny, do toho dá všechno," našel klíčové momenty druhého duelu trenér Severočechů Jan Fedák. "My jsme naopak měli v prodloužení dvě přesilovky, které jsme nevyužili. Už mohlo být dávno hotovo. Nájezdy jsou prostě loterie," pokrčil rameny.

V domácím duelu se musí jeho tým vrátit k tomu, co mu neslo ovoce v sobotu. "Herně jsme podle mě v celé sérii lepší, ale rozhodují drobnosti, které nejspíš budou klíčem i ve třetím zápase. To nás musí motivovat k tomu, abychom podali stejný výkon jako v prvním střetnutí," veli ústecký kouč.

JUNIORKA BRONZOVÁ

Ten by rád dotáhl Elbu minimálně do semifinále, které Ústeckým dlouhá léta uniká. Daří se však juniorům, kteří po předloňském titulu navázali v osmičleném finálovém turnaji ziskem další medaile, tentokrát bronzové.

Ústí sice prošlo základní skupinou bez porážky, jenže v nedělním semifinále nestačilo na Kert Park Praha, se kterým padlo 0:2. "Každá medaile v silné republikové konkurenci je úspěch. Samozřejmě jsme doma chtěli víc, ale v konečném součtu jsme asi spokojení," řekl Fedák, jenž je i trenérem juniorů, k turnaji pořádaném na ústeckém zimním stadionu.

"Je to pro nás takové završení a odměna za to, že jsme tu sezónu nezabalili a po rozvolnění se vrátili k tréninkům i do soutěže a věnovali se tomu," ocenil bronzovou tečku, kterou jeho tým získal díky výhře 3:2 po nájezdech s Plzní.

Finálový turnaj za sebou mají i dorostenci, jejichž postup mezi finálovou osmičku byl milým překvapením. Mezi nejlepšími ve Světlé nad Sázavou ale mladíci Elby zvládli pouze souboj o 7. příčku, v němž porazili Kovo Praha 3:0.