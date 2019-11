Po třech „volnějších“ týdnech se vrací zpět do zápasového kolotoče extraligy. Hokejbalisté ústecké Elby přivítají o víkendu doma Kladno a Karvinou.

Poslední zápas sehráli svěřenci Jana Fedáka 19.10. v Pardubicích, pak následovala třítýdenní pauza. „Rozhodně jsme ale neodpočívali. Měli jsme tam přátelský turnaj, na trénincích jsme pracovali na fyzické kondici,“ zdůraznil Fedák. Ten byl spokojený, že zápasového volna nikdo nezneužil. „Hráčů na tréninky chodilo dost, líbilo se mi, jak pracovali.“

POTRÁPIT LÍDRA, ZDOLAT KARVINOU

Kladno je prozatímním lídrem extraligové tabulky, druhé až páté místo ale dělí jen dva body. „Není to jen o vyrovnaném čele, celkově si myslím, že osm až devět týmů svede vyrovnanou bitvu o play-off až do posledního kola,“ předpověděl kouč aktuálně třetího celku tabulky nejvyšší soutěže.

„My se pokusíme potrápit lídra, s Karvinou bychom samozřejmě chtěli tři body,“ vyslal jasný vzkaz především před zápasem s týmem, který zatím uzavírá postupovou osmičku.

Důležité také bude, v jakém složení Elba nastoupí. „Pro trenéra je vždycky ideální scénář, když se mu během volna nikdo nezraní. My tam nějaké drobné absence máme, navíc všude teď létají virózy, takže uvidíme, jak to poskládáme,“ nechtěl prozradit absence. „Máme širokou základnu, takže počtem na tom biti určitě nebudeme, uvidíme ale, zda to bude stačit kvalitativně,“ uzavřel.

Sobotní zápas proti Kladnu začne na Stadionu mládeže na Bukově Rondelu v 11 hodin, ve stejný čas bude vhozeno úvodní buly i v neděli proti soupeři ze Slezska.