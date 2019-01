Ústí n. L. – V středu se zastaví čas a zraky všech vrhačů se upřou na rekonstruovaný Městský stadion v Ústí nad Labem. V 17.45 hodin zde odstartuje velkolepá koulařská show, při které se divákům představí řada superhvězd stále více populární atletické disciplíny.

Bulhar Georgi Ivanov bude ve středu usilovat o třetí triumf na GP Ústí v řadě. | Foto: DENÍK/Rudolf Hoffmann

Nemalé cíle si dali před letošním ročníkem pořadatelé atletické Grand Prix v Ústí nad Labem, a to minimálně zopakovat kvalitu rok starého závodu, ve kterém podnik konkuroval těm úplně nejlepším na světě. „Ve startovní listině jsou světová jména, medailisté z velkých světových akcí. Přeji si, aby jim to sedlo a diváci to pořádně vyhecovali," nastínil své ambice hlavní pořadatel závodu Miroslav Vachuta.

Startovní listina skupiny Elite:

Joe Kovacs (USA) 22,03

Tom Walsh (NZ) 21,26

Marco Fortes (POR) 21,02

Tomáš Staněk (CZE) 20,93

Georgi Ivanov (BUL) 21,09

Jan Marcell (CZE) 20,76

Orazio Cremona (RSA) 20,63

Ladislav Prášil (CZE) 21,47

Pavel Lyzhyn (BLR) 21,21

Maksim Sidorov (RUS) 21,51

Kemal Mesič (BIH) 20,71



Pozn.: Uvedeny jsou osobní rekordy

Koulařská dřina prožívá velkou obrodu ve světě i v našich luzích a hájích. „Naposledy se vrhalo před Buckinghamským palácem, koule se stává stále více oblíbenou, třeba v USA prožívá obrovský boom," povídal atletickou profesí vrhač Vachuta. Stranou nezůstává ani Česká republika, kolem trenéra Petra Stehlíka vyrostla silná generace. „Jsme velmoc, šlo to u nás hodně nahoru. Diváci budou mít možnost sedět přímo u sektoru, aby si to pořádně užili," prozradil pořadatel mítinku.

Právě on dostal do Ústí zvučná jména, která se mají postarat o pořádnou zápletku a zábavu. Kandidátů na první místo je celá řada. „Loni jsme byli v pěti nejlepších závodech celé planety, letos se chceme dostat do top ten. Na startovní listině je jedenáct jmen, která umí poslat své náčiní za dvacet metrů," vypočítával Vachuta.

Alespoň šest výkonů přes magickou hranici dvaceti metrů by ústecký mítink dostalo mezi elitu. „Bude těžké překonat loňský rok, ale nic není nemožné. Nebude chybět světová jednička Joe Kovacs, který už v Ústí trénuje. Je obrovská hvězda a už je u nás potřetí. Je to jeho oblíbený mítink," měl radost Miroslav Vachuta.

Jenže do cesty za titulem se sympatickému Američanovi postaví celá řada zdatných protivníků, v čele s obhájcem a dvojnásobným vítězem Bulharem Ivanovem. „Po odmlce se vrací i jeden z největších talentů světové koule Tom Walsh z Nového Zélandu, který už tu před časem závodil jako mladík," přidával pod oheň Vachuta. Před samotným závodem Elite dostanou šanci děti a od 17.20 hodin v exhibici známí sportovci z Ústí, kteří se nebojí vzít do ruky více než sedmikilovou kouli.