O zlato si to rozdá Nymburk s Opavou. A osobně se nebojím troufale tvrdit, ač bych si na to vsadil jen malý obnos, že Slezané mají letos opravdu šanci hegemona po dlouhé době sesadit.

To ovšem neznamená, že by bylo semifinále pro Ústí maximem. Třetí Brno jistě nedá druhé Opavě kůži lacino, a byť se bude o bronz hrát jen na dvě výhry, mohla by případná vyčerpanost soka z Moravy hrát určitou roli. Ve finále nevěřím, ale medaile není podle mého úplnou utopií. A právě zde by mohla hrát roli zmíněná euforie…