"To sice ano, ale je to neuvěřitelná blbost. Nechápu, jak se může systém a pravidla měnit v rozehrané soutěži. Svaz to svádí na kluby (AVOK), ale v takhle důležitých věcech musí přeci rozhodovat on," oponuje ředitel liberecké Dukly a vedoucího mužstva tabulky Pavel Šimoníček.

Podle něj šest top klubů hlasovalo pro nadcházející sezonu pro dvanáctičlennou soutěž, naopak slabších sedm pro zachování teprve před sezonou rozšířeného třináctičlenného pelotonu. "Logicky se ti slabší obávají dvou účastníků z extraligy v baráži. Takže když bude ohrožených klubů osm, tak rozšíříme extraligu na čtrnáct? Navíc ani nemáme pro nejvyšší soutěž až tak vysoký počet klubů patřičný počet kvalitních hráčů," konstatuje liberecký šéf.

Pro připomenutí… Po covidových letech, nedohraných soutěžích nebo zápasů bez diváků poznala nejvyšší česká soutěž před sezonou rozšířenou podobu a stejně tak tomu bude na základě doporučení Asociace extraligových volejbalových klubů a následném zmiňovaném rozhodnutí svazového výboru i nadále.

"Já to naopak vidím jako poměrně rozumný krok. Všechny týmy se vzájemně mohou porážet. Ty bohaté kluby z vrchu tabulky si mohou kvalitu koupit, my chudší musíme vychovat pro český volejbal další hráče a těm klukům potřebujeme dát v nejvyšší soutěži šanci. Pokud hrajete extraligu, tak jsou tam i jiné ekonomické a společenské možnosti," oponuje Přikryl.

Změna se dotkne i současného ročníku, konkrétně zmiňované baráže. Původně měly hrát tříčlennou prolínací soutěž dva nejhorší kluby extraligy a vítěz první ligy. Pokud by se vrátil model nejvyšší soutěže do tradičních dvanácti účastníků, opustily by z baráže elitní soutěž dva kluby. Nyní je situace takové, že při ponechaném počtu třinácti, sestoupí z elitní soutěže jen jeden klub. Hlasování bylo poměrně napínavé 7:6. Vyhrála varianta s 13 účastníky. "Ale z těch šesti se některé kluby zdržely hlasování, takže to nakonec nebylo tak těsné, jak by se mohlo zdát," poodkrývá Přikryl.

Počet účastníků extraligy, počet cizinců v ní nebo zapojení českých juniorů přecházejících do seniorské kategorie je již, jak připomíná portál cvf.cz, léta tématem hodně volejbalových diskusí.

„Ano, toto jsou témata na širší diskusi, ale to, čím si prošly kluby poslední dva roky během covidu a s čím se perou nyní, kdy se jim zásadně zvyšují provozní náklady, má logicky vliv na stabilitu prostředí extraligových klubů. Zachování počtu třinácti týmů oproti původnímu plánu snížit počet na dvanáct, by měl částečně toto zmírnit. Důležité je, že i nadále zůstává prioritou ČVS podpora kvality, která se rozsahem bude lišit u prvních deseti týmů hrajících play off a těmi dalšími, a že soutěž zůstává otevřená pro případný postu a sestup,“ uzavírá předseda svazu Marek Pakosta.