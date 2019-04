Souboj těchto žen atomové váhy (do 46,27 kg) je jedním z největších lákadel galavečera. „Teď před zápasem prožívám to nejnáročnější období,“ svěřila se šampionka.

Prožíváte příchod jara?

Jak jsem v přípravě a hodně se mění počasí, kdy je o víkendu 20 stupňů a druhý den jsou tři stupně, tak je to špatný na nemoci. Půlka tělocvičny je nemocná a já se snažím neonemocnět. Docela náročný. Těším se na jaro, konečně začnou pořádné tréninky venku.

Blíží se vám obhajoba zeleného pásu. Jak intenzivní máte přípravu?

Teď je to úplně nejintenzivnější, protože mám sparingové týdny. To mi jezdí holky z celé republiky a jedeme asi 100 kol sparingu, což je fakt strašně moc. Mlátíme se od rána do večera, je to teď nejnáročnější.

Tak Andělská pěst loni získala světový titul

Mexická povaha je přeci jen jiná než ta anglická, kterou jste pocítila v posledním zápase. Projeví se to i v ringu?

Myslím si že určitě, protože všechny Mexičanky mají styl, že se zatnou a jdou prostě dopředu. Jsou jako tank a nezastavíte je. Takže budu muset asi poprvé v životě boxovat „vyčůraně“, jestli to tak můžu říct.

Co to znamená boxovat „vyčůraně“?

Že budu muset více taktizovat, protože i já jsem boxer tak trochu mexického stylu. Zatnu, jdu dopředu a snažím se to urvat, ale teď to budu muset trošku změnit. Možná boxovat i z ústupu, což já moc často nedělám. Budu se muset přizpůsobit jejímu stylu, aby mi vycházelo to, co potřebuji já.

Co jíte před zápasem?

Před zápasem je to dobré, dva měsíce předem se dám do nějaké diety a upravím si stravu. Nejsem v tom tak úplně profesionál, sním hamburgery, pizzu, prostě cokoli, co mi přijde během roku pod ruku. Taky ujíždím na čokoládě. Jakmile ale přijde příprava, tak všechno vysadím a přejdu na zdravou stravu. Teď před zápasem, kdy potřebuji zhubnout, stahuji přílohy a ubírám sacharidy. Piju jenom vodu, což je pro mě úplně to nejhorší, protože na sladkém pití taky hrozně ujíždím.

Máte mentálního kouče? Uvažovala jste o něm?

Nikdy jsem nad ním neuvažovala a myslím, že ho ani nepotřebuji. Já jsem flegmatik, prostě si užívám tu atmosféru okolo. Vím, že kluci s tím mívají problém, že jsou z toho rozhození. Znám kluky, kteří chodí i třikrát před zápasem zvracet, ale já vůbec nejsem ten typ. Jediné, co potřebuji, je mít bráchu v šatně, protože s ním si děláme srandičky, vtípky a cítím se uvolněně. Jsem zvyklá ho tam mít, ale jinak mentální přípravu neřeším. Nikdy jsem s hlavou problém neměla, takže toto jde úplně mimo mne.

Jak vypadá váš relax?

Nejvíce regenerace probíhá formou spánku, takže se snažím i přes den natáhnout, třeba po tréninku. Spím 20 minut, abych se co nejrychleji zregenerovala. Potom je to sauna nebo nějaký bazén na uvolnění.

A co fanoušci? Znervózňují vás, nebo vám naopak pomáhají?

Pro mě je to super. Já mám ráda tu podporu. Když jsem v zápase, tak vypnu celou hlavu. Slyším, že se něco křičí, ale přesně nevím co. Snažím se vnímat jenom trenéra. Ale miluji tu podporu před zápasem, kdy mi přejí hodně štěstí, nebo když mi po zápase gratulují. Sice je toho hodně a nestíhám na to odpovídat, ale snažím se pak odpovědět hromadně. Je to ohromný nával pozitivní energie.

Musela jste svoji „andělskou pěst“ použít i jinde než v ringu?

Musím to zaklepat, ale naštěstí ne. V osobním životě jsem diplomat a že bych chodila na diskotéky nebo někam pozdě večer, to ne. Takže jsem to díky bohu nemusela použít.

Co se vám líbí na boxu v porovnání s ostatními bojovými sporty?

Mně se líbí, že je to komplexní sport. Není to jenom o tom, že boxuju, ale musím běhat a držet životosprávu, je tam práce s hlavou, psychická příprava a podobně. Je tam prostě všechno a jako bonus ten adrenalin, když jdete do ringu. To je pro mě asi to úplně nejvíc.

Láká vás zkusit další bojové sporty?

Mně už zbývá zkusit asi jenom MMA, možná se na ně po boxu někdy vrhnu. Uvidím, kam mě život zavane. Kdo ví…

Proč toužíte boxovat v Americe? Je to něco jako NHL v hokeji?

Asi tak. Tam se touží jednou dostat každý boxer. Jsou tam veliké galavečery, na které chodí masy lidí, protože tam si boxu cení úplně jinak. Když se podíváte na galavečer, kde fightuje třeba Joshua, tak to jsou narvané haly a úžasná atmosféra okolo. Jednou bych ji chtěla zažít.

Máte nějaký vzor? Ať již boxerský nebo životní?

Já bych řekla, že mým vzorem je můj trenér Lukáš Konečný, ať už životně nebo boxersky. On je zarytý dříč. Třeba když jde na ples a opije se, tak si druhý den stanoví: „běžím půlmaraton“, ráno se zvedne a běží. Je plný vůle a odhodlání. On skončil svoji profesionální kariéru, ale pořád jede, ráno trénuje, večer trénuje. Není to tak, že by všeho nechal, jenom postával a řval na nás, ale ukazuje nám, že i on to všechno zvládne, a tím nás motivuje. Je to jeden z mých největších vzorů.

Jak oslavujete úspěchy po zdařilém zápase?

U mě je to složité, protože když zápasím jako poslední na galavečeru, tak je potom ještě dopingová kontrola. Takže galavečer skončí ve 22 hodin a další tři a půl hodiny trvá dopingová kontrola. Před zápasem totiž chodím často na záchod, takže pak nemám moč pro testy. Tak se hodně napiju, jenže pak je moč ředěná vodou, takže čekáme na kvalitní vzorek. Na oslavu pak přijdu k trenérovi do hospůdky, kde dostanu svoje dva panáky na oslavu, hranolky a jsem spokojená.

Věříte na osud?

Určitě svým způsobem ano. Ale že bych si řekla v přípravě, že věřím na osud a že to nějak dopadne, tak to rozhodně ne. Vím, že osud asi existuje, ale musím tomu nějak pomoct. Když nebudu dělat nic, tak mi ani osud nepomůže.

Fabiana Bytyqi (* 30. prosince 1995)



- Česká profesionální boxerka známá pod přezdívkou Andělská pěst mající kořeny v Kosovu

- Ve čtyřech letech se začala věnovat karate, později přešla na kickbox

- Jejím trenérem je Lukáš Konečný, bývalý profesionální boxer

- V roce 2015 úspěšně odmaturovala na gymnáziu v Ústí nad Labem

- Studuje ergoterapii na Fakultě zdravotnických studií na UJEP v Ústí nad Labem



Ocenění: Juniorská mistryně světa v mini muší váhové kategorii 2016, Mistryně světa organizace WBC v atomové váhové kategorii 2018

Ondřej Hruška