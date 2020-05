Ústecký basketbalista Dalibor Fait prodloužil smlouvu se Slunetou, která mu měla končit příští léto, o další rok. V Ústí nad Labem tak zůstane minimálně do konce sezóny 2021/2022.

Basketbalisté se po karanténě vrátili k tréninku. Z haly ale museli ven. Dalibor Fait | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

"Dalibor měl smlouvu ještě na jednu sezónu, chtěli jsme si ho ale pojistit na delší dobu. Proto jsme rádi, že se nám podařilo kontrakt o jeden rok protáhnout," řekl generální manažer ústeckých košíkářů Tomáš Hrubý. "Věříme, že potenciál, který v něm dřímá, ještě nerozbalil naplno, a že nám naši důvěru splatí. Navíc je to mladý český hráč, a takových je málo. Je to i výborný kluk do šatny, takže jsme rádi, že jsme dospěli k dohodě," dodal.