Utkání s USK se vám příliš nepovedlo. Měli jste mít přes svátky čtyři dny volna, ale po zápase kouč Pištěcký říkal, že si to ještě musí promyslet. Už vám něco naznačoval v kabině?

Je to tak… Původně jsme měli do pondělí ještě trénovat a pak mít přes svátky čtyři dny volna, ale bůh ví, jak to teď bude.

Vy jste rodák z Písku, takže na svátky plánujete cestu domů?

Mám to trochu složitější, rodinu mám rozkouskovanou po více městech. Na Štědrý den tedy plánuji být v Praze, ještě večer vyrazím do Písku a 25. prosince do Jindřichova Hradce za přítelkyní. Pak ale musím hned zpátky, jelikož 26. už máme mít ráno trénink.

Máte na Vánoce nějaké speciální zvyky nebo tradice?

Nepřejídat se (smích).

Takže si jídelníček hlídáte i přes svátky?

Musím, abych byl aspoň trochu ve formě (smích).

Po Vánocích bude v Ústí nad Labem opět Utkání hvězd, kam jste letos nominovaný i vy. Co to pro vás znamená?

Jsem za to samozřejmě rád, ale nechci aby to znělo jako že se soustředím jen na to. Liga, a kort při našich momentálních výkonech, je jasnou prioritou, ale logicky potěší, že jsem trochu vidět. Asi je to i známka nějakého zlepšení, ale snažím se, aby mě to v hlavě nijak neovlivňovalo.

Kromě hlavního zápasu jste nominovaný také do soutěže ve smečování. Už jste přemýšlel, co vystřihnete?

S Lambem Autreym máme něco nacvičeného, takže už vím, ale nechci nic prozrazovat.

Kromě nominace do All Stars Game jste byl v roce 2020 nominován i do reprezentace, zlepšily se i vaše klubové výkony. Jak byste končící rok, i přes koronavirus, zhodnotil?

Já bych řekl, že začátek sezóny byl skvělý, ale jak mě osobně, tak celý tým zbrzdila další pauza kvůli covidu. Člověk nemůže trénovat ani posilovat, samozřejmě si jde zacvičit doma nebo venku, ale posilovna je posilovna. Řekl bych, že můžeme podávat mnohem lepší výkony.

Takže to je i jedno z vašich přání do roku 2021?

Dá se to tak říct. Musíme se zlepšit v obraně, ta je opravdu hrozná, směrem dopředu máme velkou sílu, ale dozadu už je to horší.

A co vaše osobní cíle?

Určitě také zlepšit obranu a hlavně doskok. A také doufám, že už budou moci zase do haly fanoušci, protože ta atmosféra nám strašně chybí.