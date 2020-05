Nedávno teprve 21 letý střelec zatím nepatří mezi ústecké opory, teď však svému celku výrazně pomohl. V soutěži Kooperativa NBL Shootout, která má fanouškům alespoň částečně nahradit ukončenou sezónu nejvyšší soutěže, nasázel nejvíce ze šesti vybraných hráčů Slunety a v posledním kole ji protlačil do play-off a to dokonce z prvního místa.

PARÁDNÍ JÍZDA

Prezentoval se totiž ve velkém stylu. Zbytek startovního pole, v němž nechyběli třeba opavský Jan Švandrlík či Lukáš Feštr, jenž hájil barvy Děčína, za sebou nechal o více než dvacet bodů! Kraloval zejména v trojkách, kterých nasázel hned osmnáct. Víc jich dali jen děčínský Filip Kroutil (22) a opavský sniper Jurečka (19).

"Měl jsem spíš štěstí, poděkování patří také Daliboru Faitovi, který mi míče podával," prohlásil Maděra bezprostředně po skvělém představení skromně. "Nedávno jsem si celé kolo zkoušel nanečisto a trefil jsem asi jen devět trojek s celkovým součtem 54 bodů, proto jsem toto číslo dal do tipů na svůj výsledek," přiblížil dále.

SLUNETA LÍDREM

Ústí nad Labem bylo před posledním kolem na hraně postupu do týmového play-off, kam projdou čtyři nejlepší celky. "Doufal jsem, že to čtvrté místo alespoň udržím, nebo o kousek vylepším. Ztráta na první Děčín už byla velká," řekl Maděra. I přesto nakonec dokázal čtrnáctibodové manko na rivala z Děčína odmazat a jeho tým tak půjde do semifinále z první příčky.

Soupeřem týmu ze severu Čech budou Pardubice, druhou dvojici tvoří Opava a Děčín. "Pardubice mají rozhodně kvalitní střelce, uvidíme, jak to dopadne," netroufal si Maděra odhadovat. "Doufám, že bych mohl být trenérem nominovaný i pro play-off," přál si. "Ještě jsem nepřemýšlel, koho vyšlu do boje," reagoval krátce po posledním kole ústecký kouč Antonín Pištěcký.

JAK V PLAY-OFF

Zatím nikdo ze střelců nepřekonal osmdesátibodovou hranici, nikdo také nedal více než dvě z pěti střel z půlky. "Osmdesát bodů je hodně. To bych musel dát tři z střely z půlky, nebo alespoň dvě," reagoval Maděra na dotaz v živém vysílání.

Ten mu položil bývalý basketbalista a kouč Michal Ježdík, jenž se podílel na tvorbě formátu soutěže. Zároveň také ozřejmil, jak budou vyřazovací boje probíhat. V týmech, které přijdou na řadu ve středu, se střetnou dvě semifinálové dvojice, vítězové postoupí do finále. O třetí místo se nehraje, bronz připadne tomu, kdo bude mít lepší skóre z obou poražených. "Vždy odstřílí trestné hody dvojice jednoho týmu, pak dvojice soupeře. Pak se půjde na trojky a nakonec na střely z půlky," přiblížil formát Ježdík.

Mezi jednotlivci se rovněž půjde klasickým pavoukem, Maděra vyzve v severočeském derby šestého Ondřeje Šišku. Jeden z dvojice pak vždy odstřílí trestné hody, následovat bude soupeř, pak přijdou na řadu trojkové pokusy a nakonec long shoty, tedy hody z poloviny hřiště. "V jednotlivcích hrajeme i o třetí místo," dodal Ježdík s tím, že bronzový hráč bere odměnu 10 000 Kč, stříbrný dvojnásobek a vítěz si odnese 30 000 Kč.

Také individuální play-off bude na programu od 17.30, a to příští sobotu 9. května. Do týmového play-off nominují trenéři dva vybrané hráče ze svého týmu. Za Ústí nad Labem stříleli postupně Ladislav Pecka (39 bodů), Michal Šotnar (59 bodů), Pavel Houška (60 bodů), Lukáš Bažant (64 bodů), Dalibor Fait (47 bodů) a nyní Jan Maděra (71 bodů). Šotnar, Houška a Fait skončili v daném kole na třetí příčce, Bažant dokonce stříbrný, Maděra zvítězil. Bažantovi postup mezi elitní osmičku unikl jen vinou menšího počtu trefených trojek oproti duu Škranc-Svoboda.

Kooperativa NBL Shootout:

6. kolo - pořadí: 1. Jan Maděra (Ústí n. L.) 71 (18/12, 27/18, 5/1), 2. Dominik Lukáč (Ostrava) 48, 3. Jan Švandrlík (Opava) 44, 4. Filip Petružela (USK Praha) 36, 5. Lukáš Feštr (Děčín) 32, 6. Lukáš Vacek (Kolín) 32, 7. Prokop Slanina (Pardubice) 27



Týmové pořadí po základní části: 1. Sluneta Ústí nad Labem 340, 2. Opava 322, 3. Děčín 315, 4. Pardubice 301, 5. Ostrava 298, 6. Kolín 290, 7. USK Praha 272, 8. Hradec Králové 92

*Hradec Králové odstoupil před 3. kolem ze soutěže



Individuální pořadí po základní části: 1. Luděk Jurečka (Opava) 79, 2. Filip Kroutil (Děčín) 76, 3. Jan Maděra (Ústí n. L.) 71, 4. Martin Nábělek (Ostrava) 71, 5. Josef Potoček (Pardubice) 70, 6. Ondřej Šiška (Děčín) 66, 7. Štěpán Svoboda (Ostrava) 64, 8. David Škranc (Pardubice) 64

*u dvojice Nábělek (18/12, 29/18, 5/1) a Maděra (18/12, 27/18, 5/1) rozhodla o konečném pořadí lepší úspěšnost trojek u ústeckého hráče