Ve volejbalové extralize se rozhořely boje o titul. Říkáte si, jak je to možné, když je sezona kvůli koronaviru zrušena? Nebojte, nikdo se nezbláznil. To se jen na sociálních sítích nejvyšší soutěže rozjelo on-line play-off, ve kterém fanoušci klubů svými „lajky“ určí virtuálního šampiona extraligy. A pak že letošní mistr znám nebude.

„Vzhledem k pandemii koronaviru jsme byli nuceni soutěž předčasně ukončit. Nechtěli jsme fanoušky ochudit o to nejzajímavějším, tedy play-off a rozhodli jsme se, že sezonu dojedeme. Bavili jsme se o tom s kluky z Chilli Production, kteří se nám starají celoročně o sociální sítě obou extralig, a napadla nás tato varianta. Když už se hráči nemohou poměřit na palubovce, tak se alespoň mohou poměřit fanoušci v hlasování na sociálních sítích, kde je většina z nás,“ vysvětluje Lukáš Kozáček, manažer obou českých volejbalových extralig.

Imaginární souboje kopírují reálné play-off. Muži Liberce vyzvou Prahu, ženy pak Olymp. Fanoušci mohou hlasovat na Facebooku a Instagramu nejvyšší soutěže, v každém kole vždy 24 hodin. Zájem fanouškům je obrovský. Do dvou zápasů předkola se zapojilo téměř 5 tisíc lidí! „Mile nás to překvapilo. Když to rozdělíme, tak je to skoro 2500 fanoušků na jeden zápas, tolik jich ani nepřijde do haly,“ usmívá se Kozáček. „Reakce jsou pozitivní. Chytily se toho i kluby, které zápasy sdílí. Fanoušci reagují nadstandardně aktivně, je vidět, že jim na klubu záleží. Multiplikace zafungovala.“

Díky fanouškům se může stát mistrem i papírový outsider, který by v reálu neměl šanci. „Výhodu samozřejmě mají kluby, které jsou aktivní na sociálních sítích v průběhu celé sezóny. Je to na klubech, jak dokáží zmobilizovat svoje fanoušky. Těžko odhadovat, ale může to dopadnout jinak než na hřišti. Vyhrát může každý. Jde o to, jak se fanoušci semknou.“

Hlavním cílem virtuálního play-off je pobavit fanoušky v době, kterou nepříjemně ovlivňuje koronavir. „Je potřeba pozitivní přístup. Jde nám také o to, aby se na volejbal nezapomnělo. Další sezona začne až za půl roku a nedokážu si představit, že bychom byli tak dlouho bez volejbalu,“ říká Kozáček.

On-line vyřazovací boje potrvají prozatím do konce března. „Uvidíme, co bude dál. Plánujeme zápasy prokládat videi. Možná to v posledním kole ještě něčím zpestříme,“ láká Kozáček.