"Velký den pro Ústí, porazili jsme velmi silný a ambiciózní tým z Pardubic a vystřídali jsme je v první čtyřce šest kol před koncem nadstavby, což před pár měsíci čekal asi málokdo. Jsme na vlně a v dnešním zápase bylo důležité, že jsme se nevzdali, protože Pardubice hrály výborně, trefovaly občas i těžké střely. Byli jsme dole, ale stále jsme hráli naši hru, a to se nám nakonec vyplatilo," jásal po utkání domácí kouč Jan Šotnar.

Jeho tým opět táhlo nezastavitelné americké duo Lamb Autrey (23 bodů) a Spencer Svejcar (20 bodů), výraznou měrou ovšem přispěli také kapitán Pecka či Delvon Johnson, jenž zůstal jen kousek od dalšího double-doublu. Slunetu držela také vynikající úspěšnost trojek, jichž proměnili 15 ze 31 pokusů.

Boxer Šálek porazil na body Šoura a obhájil český profesionální titul

Oba týmy si v zápase předávaly vedení, zápas tak nakonec dospěl do vyrovnané koncovky, v níž se nerozhodlo, načež diváci dostali pětiminutový přídavek. V tom už byli úspěšní Severočeši, jejich soupeř doplatil především na řadu neproměněných trestných hodů, i na vlastní disciplínu.

„Věděli jsme, že to bude těžké utkání, Pardubice jsou skvělý tým, věděli jsme, že budeme muset bojovat celých 40 minut, nakonec se šlo do prodloužení. Ale odvedli jsme opravdu skvělou práci v obraně, klobouk dolu před Pardubicemi, ale jako tým jsme se dobře připravili, zůstali jsme soustředění a byla to pro nás opravdu velká výhra, před kterou jsme už měli 4 velké výhry, takže jsme věděli, že tahle výhra nám dodá další energii," řekl k utkání nejlepší střelec Ústí Lamb Autrey.

Jeho spoluhráči se dotáhli na Beksu, s níž ovšem mají lepší vzájemné zápasy, a v tabulce ji tak střídají na čtvrté příčce. Další duel hrají 9. března, opět před svými fanoušky vyzvou Hradec Králové.

Basketbal, KNBL, nadstavbová část A1, 8. kolo:

SLUNETA Ústí nad Labem - BK Pardubice 97:92 (30:24, 48:46, 65:64, 84:84)

Ústí: Autrey 23, Svejcar 20, Pecka 19, Johnson a Spencer po 14, Fait 5, Joseph 2

Pardubice: Walton 26, Vyoral a Burda po 15, Vranković 14, Potoček 10, Pekárek 6, Švrdlík a Henry po 3

Trojky: 31/15 – 30/10. TH: 24/20 – 24/16. Doskoky: 39 - 37. Diváci: 640.