Další dva touchdowny zaznamenal Jakub Imr, jeden přidal i nepolapitelný zámořský rychlík Nolan Corpening. Zářil i quaterback Jan Bláha, jeden touchdown zajistila také obrana. Ve všech potvrzovacích kopech byl úspěšný Tomáš Štěpánek.

„Vyplatila se nám příprava, dominovali jsme v offense, defense, i special týmech. Zápas jsme měli pod kontrolou od prvních sekund až do konce. Za mě určitě spokojenost a doufám, že tu herní pohodu si odneseme i do dalších zápasů,“ hodnotil zápas v Plzni hlavní trenér Ústí nad Labem Blades Daniel Leško. „Máme před sebou teď spoustu práce, do budoucna se hlavně musíme vyvarovat chyb,“ dodal defenzivní koordinátor Martin Šindler.

„Postup do play off nejvyšší české soutěže je pro Blades historickým úspěchem. Jedná se o potvrzení, že do Paddock ligy jednoznačně patříme. Teď musíme makat dál,“ doplnil předseda Ústí nad Labem Blades Matěj Sahula.

SPOLUAUTOR: MARTIN KLIMEŠ

Americký fotbal, Paddock liga, 5. kolo

Pilsen Patriots - Blades Ústí 6:49 (0:14, 6:14, 0:21, 0:0)

Scoring summary

1.čtvrtina

Ústí nad Labem Blades TD - 0:7 - Jakub Imr, 11y run (Tomáš Štěpánek kick); 1:57

Ústí nad Labem Blades TD - 0:14 - Nolan Corpening, 42y interception return (Tomáš Štěpánek kick); 0:37

2.čtvrtina

Ústí nad Labem Blades TD - 0:21 - Jan Bláha, 9y run (Tomáš Štěpánek kick); 4:58

Pilsen Patriots TD - 6:21 - Patrik Vainer, 8y pass od Quevin Redding (2pt run neúspěšný); 2:43

Ústí nad Labem Blades TD - 6:28 - Nolan Corpening, 41y pass od Jan Bláha (Tomáš Štěpánek kick); 0:48

3.čtvrtina

Ústí nad Labem Blades TD - 6:35 - Jakub Imr, 70y pass od Jan Bláha (Tomáš Štěpánek kick); 11:42

Ústí nad Labem Blades TD - 6:42 - Ladislav Jenšík, 1y run (Tomáš Štěpánek kick); 8:38

Ústí nad Labem Blades TD - 6:49 - Aleš Drhlík, 0y fumble return (Tomáš Štěpánek kick); 4:50

*vysvětlivky:

TD (touchdown) = 6 bodů. Potvrzení (v závorce) kickem (+1 bod), během (run) nebo passem (+2 body). Uvádí se vzdálenost, kterou míč (běh/pass/obojí) urazí z místa rozehrávky až do koncové zóny a čas, který zbývá do konce dané čtvrtiny