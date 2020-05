Od mládí miloval Filip Lejček fotbal. Hrál dokonce za ústeckou Armu. Větší úspěchy měl ale nakonec jako hráč počítačové hŕy FIFA. V té mladík z Chlumce v roce 2007 držel několik dní první místo v celosvětovém žebříčku! V mladí se potýkal s vadou řeči, ale vypořádal se s ní. „Považuji to za největší výhru v mém dosavadním životě,“ tvrdí dnes. I proto se mohl začít věnovat moderování. Nyní je jedním z nejlepších českých komentátorů počítačových her. „Mým celoživotním snem je stát se komentátorem fotbalových přenosů v televizi,“ přiznal v rozhovoru pro Deník.

V televizi jste zatím komentoval na začátku května hru FIFA, kde proti sobě nastoupila Sparta a Slavia. O jakou akci přesně šlo?

Jednalo se o charitativní akci Derby pomáhá, kde se mezi sebou utkala fotbalová Sparta proti Slavii. Na každé straně bylo osm hráčů, kteří se mezi sebou utkali v zápasech. Akce se zúčastnili bývalí hráči klubů, ale i současní hráči a také celebrity jako Jakub Štáfek, Ben Cristovao, Vojta Kotek nebo David Novotný alias Jarda Kužel. Celá akce se konala za účelem podpory zdravotních sestřiček. Nakonec se vybralo neuvěřitelných 1,3 milionu korun.

Zápasy vysílala ČT Sport a vy jste ho komentoval. Cítil jste nervozitu?

Abych pravdu řekl, tak necítil. Naopak, celou akci jsem si náramně užil. Přenos trval přes čtyři hodiny.

Navíc jste se i potkal se známými osobnostmi, že?

Z toho mám také velkou radost. Chovali se během celé akce skvěle, nebyli namyšlení a měl jsem možnost se s nimi pobavit o čemkoliv. (úsměv)

Slyšel jsem, že tato akce překonala divácky rekord e-sports her. Je to tak?

Údajně jsme překonali rekord z mistrovství České republiky, kde největší sledovanost mělo finále hry Counter Strike. Na platformě Twitch si virtuální derby pustilo přes 80 tisíc unikátních uživatelů. Přímo na ČT si tento přenos pustilo více než 120 tisíc lidí. Jsou to nádherná čísla.

Pojďme k vám. Jaké byly vaše záliby, když jste byl dítě?

Jednoznačně byl na prvním místě fotbal. Už jako malé dítě jsem s tátou chodil na tréninky. Můj táta byl brankář a mě bavilo na něj střílet, takže i proto se ze mě nakonec stal útočník. Od mladších žáků až po starší dorost jsem hrál v Armě. Dokonce mám na kontě dva starty za druholigové áčko Army. Jeden z nich byl dokonce v pikantním pohárovém zápase proti FK Teplice.

Jakou roli ve vašem dětství hrály počítačové hry?

Za mého dětství jsme hráli opravdu takové ty základní hry. Spíše jsem rád za to, že jsem zažil ještě tu dobu bez mobilu a pořádného internetu, a tak jsem si mohl naplno užít čas venku s kamarády. Když už pořádně počítače byly, tak zásadní pro mě byl rok 2005, kdy jsem se přihlásil do on-line FIFA ligy.

Pak se vám začalo výrazně dařit, že?

Stal jsem se nejúspěšnějším československým hráčem ve hře FIFA. Dvakrát jsem se zúčastnil oficiálního mistrovství světa ve FIFA, akce se jmenovala FIFA Interactive World Cup. Poprvé to bylo v roce 2006 v Amsterdamu, a pak v roce 2010 v dánské Kodani. Na té druhé akci jsem se umístil na děleném 4. až 8. místě na světě. V roce 2007 jsem také udržel několik dní první místo jako nejlepší hráč v celosvětovém žebříčku. Jezdil jsem na zahraniční turnaje do Dánska, Belgie, Nizozemska nebo Francie.

Jaké hry jste v minulosti hrál?

Zejména FIFA nebo NHL. Byly také doby, kdy jsem hrál Call of Duty, Counter Strike nebo oblíbený simulátor zábavního parku Rolercoaster Tycoon.

Slyšel jsem o vás, že jste se úspěšně vypořádal s vadou řeči. Je to pravda?

Ano, to je pravda. Musím se přiznat, že se mi občas stane, že zadrhnu. Ve chvíli, kdy mám v ruce mikrofon nebo na uších sluchátka s mikrofonem, tak se mi to nestává už vůbec.

Bylo složité se vady řeči zbavit?

Ten, kdo to nezažil, si nedokáže představit, jaké to je. Chcete něco říct, ale ono to prostě nejde. Potýkal jsem se s posměšky ve škole nebo i na fotbale. Snažil jsem se z toho nic nedělat, takže to lidi potom přestalo bavit.

S čím přesně jste měl problém?

S koktáním a zadrháváním. Postupem času se to z mého života v podstatě skoro vytratilo. Ale mám i horší dny, kdy se mi to několikrát stane. Lidé to většinou ani nepostřehnou. Ve srovnání s dětstvím je to ale opravdu v minimálním měřítku.

Připadá mi, že cítíte velkou úlevu. Pletu se?

Ne. Jsem hrozně šťastný, že je to za mnou a doufám, že se to už nikdy nevrátí. Díky tomu teď můžu pracovat s lidmi, moderovat a komentovat. Těžko si představit koktavého moderátora nebo komentátora. Považuji to za největší výhru v mém dosavadním životě.

Jak se z profesionálního hráče her stal komentátor?

Často jsem zkoušel komentování FIFA už doma při svých zápasech. Později jsem to povýšil tak, že jsem komentoval zápasy na turnajích, na které jsem jezdil. To bylo spíše pro zábavu a jen občas. Následně jsem dostal nabídku na komentování většího turnaje v této hře v Praze. Na můj komentář byla pozitivní zpětná vazba, a tak jsem komentoval další turnaje. Teď už nechybím v podstatě na žádném větším českém turnaji. Tento rok jsem dokonce komentoval mistrovství Slovenska v Bratislavě.

Které hry komentujete?

Řekl bych, že z 95 procent hru FIFA. Fotbal je moje celoživotní vášeň a mám v něm hodně nadprůměrné znalosti, což mi rozhodně ulehčilo cestu k této profesi. Na nějakých akcích jsem se nevyhnul komentování Counter Striku nebo Call of Duty. Tyto hry jsou spíše takové hodně na volné úrovni a spíše se do komentování snažím zapojovat různé vtípky.

Jak probíhá vaše příprava na komentování?

Občas si udělám nějaké poznámky k hráčům, kteří hrají, i k hráčům, kteří se ve hře vyskytují. Tyto informace využívám k tomu, abych mohl během zápasu například říct, kolik branek ten daný fotbalista vstřelil během minulé sezóny. Plno těchto věcí ale vím z hlavy, protože se dlouhodobě zajímám o fotbal.

Máte zkušenosti s komentováním reálného sportu?

Zatím ještě ne, ale je mým celoživotním snem stát se komentátorem fotbalových přenosů v televizi. Věřím, že se v komentování celkem zdatně posouvám a že se mi to může s trochou štěstí jednou podařit. Myslím si, že komentování hry FIFA je proti reálnému fotbalu o hodně složitější.

V čem?

Virtuální sport je mnohem rychlejší, dění na trávníku se opravdu hodně rychle mění a není vždy jednoduché bleskově zareagovat, ale vše je o tréninku a soustředění.

Jak byste charakterizoval váš styl komentování?

Snažím se hru FIFA komentovat jako reálný fotbal. Občas do komentáře zapojím informace o hráčích, kteří virtuální fotbalisty ovládají, protože kvůli ním se ty zápasy hrají.

A co emoce?

Rozhodně patřím mezi emotivní komentátory. Pokud mohu čtenáře pozvat, podívejte se na můj profil na Facebooku, kde mám opravdu hodně videí z FIFA turnajů. Tato hra mě v pozitivním smyslu slova poznamenala, tak turnaje opravdu prožívám a nemusím si na emoce hrát. S většinou hráčů se osobně znám, což je dobře.

Jakou od nich dostáváte zpětnou vazbu?

Občas mi někdo řekne, že jsem na toho či onoho příliš přísný. Ale to zkrátka i k hraní FIFA patří. Pokud favorit celého turnaje prohrává o tři nebo čtyři branky, tak mi to prostě nedá a trochu si rýpnu. Celkově však se mi dostávají od hráčů slova chvály.

Fotbal v televizi komentují dva komentátoři, jak je to na turnajích hry FIFA?

Pokud se jedná o větší turnaje, jsme komentátoři také dva. Nejčastěji je mým kolegou Michal Jinoch ze stanice Nova Sport. Od něho nabírám spoustu zkušeností a jsem za to moc rád.

Je možné se, v českých podmínkách, tímto komentováním živit?

Momentálně bohužel ne. Na to není dostatečný počet turnajů. Musím se ale přiznat, že se mi honorář během jednoho roku ztrojnásobil, takže si na to rozhodně stěžovat nemůžu.

Čím se tedy živíte?

Už sedm let se věnuji práci v oblasti obchodu, většinou v oblasti projede služeb. Takže telekomunikace nebo on-line reklama. Částečně také i komentováním a moderováním.

Kdo patří mezi vaše komentátorské vzory?

Jako každý v této branži sleduji Jaromíra Bosáka. Jeho komentování není ani po letech nudné a má stále světu co nabídnout.

Připadáte si jako úspěšný komentátor?

Za hlavní úspěch považuji to, že komentuji opravdu všechny nejdůležitější a velké turnaje, což byl vždy můj sen. Za úplný úspěch budu považovat můj první odkomentovaný zápas v televizi.

Filip Lejček

• Datum a místo narození: 14. června 1991, Ústí nad Labem

• Vystudoval: Hotelová škola Teplice, maturitní obor hotelnictví a turismus

• Povolání: Pohybuje se v obchodní sféře nejvíce v telekomunikaci nebo on-line reklamě. Jeho koníčkem je moderování počítačových her. Jeden čas byl i světově úspěšným hráčem hry FIFA.