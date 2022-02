Final Four je opět v Teplicích, nyní volejbalistů. Máme šanci, ví liberecký kouč

Historie se opakuje, po roce se v Teplicích odehraje Final Four Českého poháru, zatímco loni se na severu Čech představily ženy, tentokrát se zde představí muži. Do nejlepší čtveřice se stejně jako loni probojovaly VK ČEZ Karlovarsko, VK Jihostroj České Budějovice a obhájce VK Dukla Liberec, partu do „mariáše“ doplňuje VK Ostrava, který vyřadil trochu nečekaně naposledy třetí Ústí nad Labem.

Liberečtí volejbalisté si zahrají pohárové Final Four v Teplicích. | Foto: Deník/VLP Externista

Obhájce titulu liberecká Dukla, letos už bez univerzála Štokra, si musela postup vybojovat až ve zlatém setu proti houževnatě bojujícímu Aeru Odolena Voda. Letos se Dukle v UNIQA extralize nedaří, ale po změně na trenérském postu, kdy Michala Nekolu vystřídal Petr Brom, se výkony Dukly pomalu stabilizují a v Teplicích může překvapit. „Favoritem pro mě je náš nedělní semifinálový soupeř Karlovarsko. My jsme se v extralize hned začátkem roku potkali se všemi účastníky Final Four a hráli jsme s nimi vyrovnaně. Po důležitých vítězstvích s týmy na chvostu tabulky cítím, že se zlepšila komunikace na hřišti a v Teplicích chceme potvrdit vzestupnou formu,“ řekl pro portál cvf.cz trenér Brom. "Snažili jsme se zvolit neextraligové město, aby se volejbal ukázal i jinde. Proto hrály ženy v Táboře a ženy v Teplicích," vysvětlil první místopředseda svazu Miroslav Přikryl.