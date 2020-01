„Je to tradice, kterou před asi sedmi nebo osmi lety založily extraligové celky. Nápad se ujal a dnes už tento školní zápas pořádá celá řada klubů,“ objasnil předseda Florbal Ústí David Stummer. „Pro diváky budou připravené dárky i doprovodný program,“ přiblížil průběh páteční akce marketingový manažer klubu Jiří Horák.

„Na začátku školního roku jsme se účastnili náborů v základních školách po celém Ústí. Na ZŠ Palachova jsme dokonce otevřeli florbalový kroužek, nakoupili jim vybavení, jde tedy i o cestu, jak přitáhnout děti k tomuto sportu. Nyní mohou vidět na vlastní oči zápas proti lídrovi tabulky,“ doplnil další informace Stummer. „Žáci i učitelé mají samozřejmě vstup zdarma, kromě nich ale zveme samozřejmě i všechny naše další fanoušky.“

Ústí už si podobnou akci vyzkoušelo, v listopadu sehrálo stejný zápas v Karlových Varech. Vzpomínky ale nejsou radostné, západočeský celek zvítězil před narvanou halou 8:2.

„I my doufáme, že se hala slušně zaplní. Soupeř je sice první, ale my do zápas určitě nejdeme se sklopenými hlavami. Hrajeme doma a krom jiného jim budeme chtít ten debakl vrátit,“ burcuje před utkáním Stummer. Ústí sice dlouhodobě trápí marodka, na druhou stranu vyhrálo sedm z posledních osmi zápasů. „Vary mají obrovský ofenzivní potenciál, ale trochu jim vázne obrana,“ poodhalil Stummer recept, kudy by mohla vést cesta ke třem bodům.

Pokud domácí celek zvítězí, vyhoupne se alespoň na chvíli na čtvrtou příčku před rivala z Chomutova.