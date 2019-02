Ústí nad Labem, Praha - Florbalisté Ústí vybojovali v mezinárodní konkurenci bronz!

Florbalisté Ústí nad Labem na Czech Open 2017, gólová radost, Petr Pojar | Foto: Florbal Ústí / Jan Němeček

Skvělé! V konkurenci švédských či švýcarských soupeřů, včetně kvalitních týmů z České republiky, získali florbalisté Ústí nad Labem bronzové medaile na prestižním turnaji Czech Open! Úspěch je to o to větší, že skvělý výsledek vybojovali bez Jakuba Kolstrunka, jedné z opor.

Ústečtí nastoupili v kategorii Muži Pro, v níž startují družstva ze tří nejvyšších soutěží Česka, Švédska, Finska a Švýcarska, a dále pak z elitních soutěží ostatních zemí. Nešlo tedy o kategorii Elita, kde startovalo 16 mužstev řadících se mezi nejlepší evropské kluby, i tak jde ale o obrovský úspěch. Vždyť Finsko či Švédsko jsou světové florbalové velmoci!

SKVĚLÝ VÝSLEDEK PRO ÚSTECKÝ SPORT

„Je to úspěch, za který jsme rádi. Bronz z kvalitně obsazené kategorie na největším turnaji na světě je skvělý výsledek nejen pro nás, ale pro celý ústecký sport,“ hodnotí Marek Vojta, hlavní kouč nováčka Superligy.

„Zatím se jednalo o největší prověrku před blížící se sezonou. Odehráli jsme spoustu kvalitních zápasů, které nám ukázaly, co se nám podařilo zlepšit od posledních zápasů, a naopak na čem je stále potřeba pracovat,“ přidává svůj pohled kapitán Stummer.

Ústí nejprve postoupilo ze základní skupiny, kde postupně zdolalo Střešovice i reprezentaci Slovenska do 19 let, nestačili pouze na hráče Zugu do 21 let. V play-off postupně vyřadili Chomutov, Českou Lípu i švédský Höllviken, nestačili až na dalšího soupeře ze země Tří Korunek, Umeu.

„Utkání se hrálo ve velmi vysokém tempu. Hráli jsme hodně na balonku a tvořili hru. Soupeř nám svojí osobní obranou nedovolil hrát úplně to, co jsme chtěli, a všechny góly vstřelil z brejků,“ rozebírá David Stummer semifinálovou porážku.

„V závěru jsme měli za stavu 2:3 několik šancí při hře v šesti, dokonce jsme nastřelili tyč. Bohužel jsme pak ještě dvakrát inkasovali do prázdné branky,“ mrzí beka Ústí. „Chtěli jsme do finále, bohužel nepostoupil, podle mého názoru, lepší, nýbrž šťastnější tým.“

TRENÉR JE SPOKOJENÝ

„Na turnaji jsme měli cíle především v herním projevu, výsledkové cíle byly v podobě přirozené chuti vyhrát každý zápas. Ze začátku turnaje nebyla naše hra moc přesvědčivá, ale zlepšovali jsme se každým utkáním a výsledky se začaly dostavovat. Chtěli jsme si na turnaji především prověřit a pilovat jeden ze stylů naší obrany, což hodnotím pozitivně, a nyní v konci přípravy budeme pilovat další modifikace a detaily defenzívy,“ nastínil Vojta, s čím jeho tým na turnaj cestoval.

Ústí s sebou přivezlo i několik juniorů, pro které to byla velká zkušenost. Radost z bronzu má však přeci jen lehce hořkou příchuť. V průběhu turnaje se totiž zranil Michal Glatz.

„Michal Glatz si vybudoval v přípravě velmi dobrou a jistou pozici v týmu. Jeho zranění je tak ztrátou, trochu to kazí dojem z velkého úspěchu,“ zakončuje Marek Vojta.