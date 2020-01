Možná naposledy před svými fanoušky až do startu play-off se dnes představí florbalisté Ústí nad Labem. Těm totiž, kromě dnešního zápasu s Karlovými Vary, jenž je součástí projektu Florbal do škol, a kvůli návštěvě žáků a studentů se hraje už od 9.30, zbývají ještě domácí zápasy s Brnem a Rožnovem, ovšem v termínových kolizích.

Florbal ilustrační, florbalisté Ústí ilustrační, kam za sportem ilustrační | Foto: Sporty Ústí/Karel Dvořáček

„S Brnem je na Slunetě All Stars Game v basketbalu a bohužel se nám nepovedlo domluvit na jiném termínu, proto musíme hrát v azylu v Mostě. U druhého zápasu čekáme, zda Sluneta nedostane pořadatelství pohárového Final Four, které je ve stejném termínu. Pokud ano, budeme muset do Teplic, pokud ne, budeme hrát normálně doma,“ sdělil marketingový manažer Florbal Ústí Jiří Horák. Pokud by se naplnila nejhorší varianta, museli by si ústečtí fanoušci počkat až na play-off, které se rozběhne na konci února.