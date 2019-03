Ústí n. L. - Florbalisté Ústí nad Labem ovládli 3. čtvrtfinálový zápas 9:7 a už dnes, v neděli 10. března večer, mohou slavit postup do semifinále 1. ligy.

Jako by někdo vrátil čas přesně o měsíc zpátky, do vzájemného duelu Ústí a Chomutova v základní části. Stejně jako tehdy, i ve 3. zápase čtvrtfinálové série nezačali svěřenci Marka Vojty vůbec dobře a už po čtyřech minutách prohrávali 0:2. Jenže ještě do konce první části se trefil Sattler, hattrick přidal Kopecký a Ústí rázem vedlo 4:2. Náskok si pak dokázalo udržet po celý zbytek zápasu, Chomutov už ani před téměř pětiminutovou powerplay srovnat nedokázal. Po takřka okopírované první třetině se nakonec i celkové skóre zastavilo na totožném výsledku jako 9. února, Ústí zvítězilo 9:7.