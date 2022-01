„První třetina nebyla příliš dobrá, v šatně jsme si tak museli některé věci zdůraznit, pak už to bylo výrazně lepší,“ hodnotil úvodní duel s Havířovem. „Ubránili jsme pětiminutové oslabení, dvě minuty jsme dokonce hráli ve třech proti pěti, za to musím kluky pochválit,“ dodal.

Velká hlava dohlížela na víkendovou demolici. Florbalisté znovu dominovali

Hra v početní nevýhodě se mu zamlouvala i ve druhém zápase, po hříchu to však byla jediná činnost, za níž své svěřence chválil. „Víkendová produktivita a hra v oslabení. To je jediné, co se mi dnes líbilo. Oslabení máme celkově dobrá, tentokrát jsme v nich dali ještě čtyři góly, což je určitě plus,“ řekl po konfrontaci s Petrovicemi.

„Jinak ale bylo celých 60 minut hrozných. Udělali jsme strašné množství ztrát, a jen proto, že to soupeř nedokázal využít, je výsledek takový, jaký je,“ pokáral svůj tým, který ale i čtyři kola před koncem drží vedoucí příčku v soutěži.

Florbal, I. liga:

Florbal Ústí – Torpedo Havířov 13:3 (2:1, 4:0, 7:2)

Branky: 12. Peška, 15. Fuchsig, 21. Peška, 22. Peška, 26. Kawulok, 38. Peška, 51. Herzina, 52. Esterka, 52. Semerád, 52. Peška, 56. Sattler, 58. Esterka, 59. vlastní– 6. Feber, 47. Kraus, 53. Feber. Rozhodčí: Jelínek – Libecajt. Vyloučení: 2:3 + Kužel (UL 5). Využití: 2:0. Diváci: 234.



Florbal Ústí – Z.F.K. Petrovice 14:6 (5:2, 2:2, 7:2)

Branky: 9. Peška, 11. Esterka, 12. Kawulok, 12. Peška, 18. Pšenička, 25. Semerád, 35. Esterka, 42. Esterka, 44. Pšenička, 47. Trčka, 48. Pavelka, 50. Semerád, 55. Trčka, 58. Peška – 13. Homola, 15. Žák, 31. Flašar, 36. Horák, 48. Kašpar, 49. Žák. Rozhodčí: Kostinek – Reichelt. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:0. Diváci: 222.