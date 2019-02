Ústí n. L. – Florbalisté Ústí nad Labem nestačili ve šlágru 1. ligy na Hattrick Brno a v pohledném utkání nakonec padli 4:5. Tři kola před koncem základní části tak opět spadli ze třetí příčky na pátou.

Florbalisté Ústí 2018/2019, ilustrační foto. Foto: Deník/Rudolf Hoffmann | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

Utkání přitom začali výborně a po úvodní dvacetiminutovce vedli 3:1. Soupeř však třemi brankami ve druhé části vývoj otočil, v poslední třetině své vedení ještě navýšil. Ústí sice při risku bez gólmana dokázalo snížit, na vyrovnání už ale nezbyl čas.

„Šlo o nadprůměrné utkání. I přes to, že jsme hráli jen na dvě lajny, zápas měl opravdu vysoké tempo,“ hodnotil kapitán Ústí David Stummer. „První třetina pro nás byla skvělá, hráli jsme, co jsme chtěli, bohužel v té druhé jsme od toho upustili a místo, abychom navázali na výkon z úvodní části, zalezli jsme,“ hledal příčiny neúspěchu. „Třetí část už byl boj nahoru dolu, bohužel to pro nás nedopadlo vítězně,“ dodal.

Kromě rozsáhlých absencí, díky kterým hrálo v Brně jen 13 hráčů, se muselo Ústí obejít i bez trenéra Marka Vojty. Ten je s juniorskou reprezentací, kde dělá asistenta trenéra, na Polish cupu v Polsku, zastoupil ho tak ústecký odchovanec a hráč Chodova Martin Pražan.