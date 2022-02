„Volba tohoto soupeře měla několik výhod. První je určitě dojezdová vzdálenost, což je hlavně pro zápasy venku velké plus. Druhá výhoda je poměrně mladý tým soupeře, stejně jako ten náš, takže zkušenosti ze zápasů play-off v mužské kategorii by neměly hrát roli,“ vysvětlil ústecký stratég proč padla volba zrovna na Pražany.

„Jako další plus vidím atraktivní herní pojetí soupeře, takže zápasy by měly mít náboj, kluky by mohly bavit a měly by se líbit našim skvělým divákům. A vzhledem ke vzdálenosti pevně věřím, že nás pojedou povzbudit i na hřiště soupeře,“ přál si.

Čtvrtfinále odstartuje už o tomto víkendu. První duel je na programu v sobotu ve 20.00, druhý pak v neděli v 15 hodin, oba ve Sportcentru Sluneta. Hraje se na tři vítězná utkání, další dvě střetnutí budou hostit o dalším víkendu Kunratice. Zatímco Trčkův výběr měl po konci základní části dva týdny volno, Start se musel prokousat předkolem, v němž ale složil 2:0 na zápasy (8:2 a 7:0) České Budějovice.

Krom něj byli na výběr ještě Gullivers Brno, které zvolilo Znojmo, Kladno, jež připadlo Karlovým Varům či severočeské derby s Chomutovem. Ten si nakonec zvolili Bulldogs Brno.