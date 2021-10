Mladý tým Vladimíra Trčky odehrál s moravským hostitelem vyrovnanou partii, ve třetí části, kdy už Moravané vedli 3:0, doslova uzamkl svého soka na jeho půlce. Ústečtí přestříleli Buldoky 16:4, celkově pak 26:13, z obřího tlaku se ale ujala jen rána Vavrušky pět a půl minuty před koncem.

Přesto Trčka své svěřence chválil. „Toto utkání mohu hodnotit jedině pozitivně, kluky jsem také v šatně po zápase hned pochválil. Určitě nevyhrál lepší, ale šťastnější tým. Domácí byli lepší jen v produktivitě, nám se zakončení moc nevedlo. Na jediný gól se zkrátka vyhrát nedá,“ mrzelo ho. „Ve 3. třetině jsme je zamkli, bohužel jsme střelecky nedokázali vytěžit víc. Máme ale hodně mladý tým, který si z takového zápasu může do sezóny hodně odnést. Před hráči za výkon opravdu klobouk dolů.“

Pozitivně viděl utkání také útočník Jan Peška. „Předvedli jsme zodpovědný výkon, jen jsme měli smůlu v koncovce. Jeden gól je opravdu málo. Týmově to ale bylo dobře zvládnuté, pokud se ale od tohoto odpíchneme do dalších zápasů, bude to dobré.“

Ústí i přes porážku udrželo druhou příčku, v příštím kole vyzve doma (sobota 20.00) Kladno.

Florbal, I. liga, 7. kolo:

Bulldogs Brno – Florbal Ústí 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Branky: 2. Kadavý, 11. Grlický, 39. Grlický – 55. Vavruška.

Rozhodčí: P. Hála – V. Hála. Vyloučení: 2:0. Bez využití. Diváci: 113. Střely na branku: 13:26.