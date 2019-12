„Jsem velice rád, že jsme dokázali zvládnout tento těžký víkend,“ pochvaloval si dvě výhry trenér David Derka. „Zápas s Jaroměří byl velice těžký, protože v téhle hale se nehraje nikomu dobře. Velká pochvala klukům, kteří dokázali překousnout své ego a předvedli týmový výkon,“ pěl chválu na své svěřence.

„Důležitá výhra, jelikož se nám moc venku nedaří,“ oddechl si autor jedné asistence Miroslav Fořt. „Věděli jsme že nás nečeká nic lehkého. Jaroměř je doma velice silná a hrát tam je dost nepříjemné. Bylo to hlavně o nás jak to zvládneme v hlavě. Museli jsme zjednodušit naši hru a tlačit se více do střel což se nám dařilo a přineslo to své ovoce ve formě tří bodů.“

Východočeši sice třikrát vedli, Ústí ale pokaždé odpovědělo. Šest minut před koncem pak zasadil domácím K.O. juniorský mistr světa Dominik Beneš. „Z naší strany odmakaný zápas. Ve druhé a třetí části jsme napravili výkon z té první, která se nám moc nepovedla. Pak už jsme soupeře přehrávali, ale nedokázali jsme proměnit šance, proto jsme vyhráli jen o jeden gól,“ zhodnotil. (db)

Florbal, I. liga, 17. kolo:

Sokol Jaroměř – Florbal Ústí 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)

Branky: 1. Dominik Emlar, 3. Jakub Kopecký, 28. Vojtěch Výborný – 2. Dominik Beneš, 14. Martin Fuchsig, 39. Václav Vavruška, 54. Dominik Beneš.

Rozhodčí: Vlček – Žofka. Vyloučení: 5:2. Bez využití. Diváci: 120.