Ústí mohlo v případě výhry a příznivých výsledků ještě pokukovat po třetí příčce, z níž by mělo právo vybírat si soupeře pro play-off. Ve florbale si totiž družstva na prvních třech místech po základní části soupeře pro čtvrtfinále volí, čtvrtému zbyde poslední volný.

Celek Marka Vojty ale zápas nezvládl, prohrál 4:6 i přesto, že vedl 3:1 a nakonec skončil až šestý. „Poslední dobou chodí slušné divácké návštěvy, navíc jsme se chtěli před play-off trošku nastartovat, to se nám ale vůbec nepovedlo,“ hodnotil kapitán Jiří Horák, jenž měl pásku při absenci nemocného Stummera. „První třetina byla naprosto tragická, ve druhé jsme dělali šílené individuální chyby, které soupeř trestal. Ve třetí části už se nám bohužel nepovedlo s výsledkem nic udělat.“

Náchod díky výhře odvrátil přímý sestup, naopak o soutěž níž míří Litvínov. „V Litvínově jsem hrál, ačkoliv jsem chtěl vyhrát především za Ústí, bylo by fajn jim dát šanci hrát baráž. Určitě jsme nic nevypustili, zkrátka jsme hráli zle,“ zalitoval Horák.

CHCETE DERBY? MÁTE HO MÍT

Ten také hned po zápase, ještě před výběrem soupeřů pro čtvrtfinále, odhadoval možné soupeře. „Přál bych si Chomutov už proto, že to je derby a je to blízko. I pro fanoušky by to bylo skvělé, bylo by to vyhecované, klasické play-off.“

To se Horákovi a nejspíš i většině ústeckých a chomutovských hráčů i fanoušků nakonec splnilo. Čtvrtfinále odstartuje o víkendu na palubovce Chomutova.

Florbal, 1. liga mužů:

Florbal Ústí – Náchod 4:6 (1:1, 2:4, 1:1).

Branky: 15. Sattler, 24. a 54. Kopecký, 25. Vavruška – 6., 32. a 34. Světlík, 33. Vlček, 38. Macháček, 60. Donaj.

Rozhodčí: Rousek – Sochůrek. Vyloučení: 1:0. Bez využití. Diváci: 175.