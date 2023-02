Právo první volby měl vítěz základní části, Butchis, kteří si zvolili brněnské Gullivers. Ústečtí poté sáhli po soupeři z jižních Čech. „Cesta do Budějovic je pro nás příjemnější, než cesta po D1 do Brna, případně dále směr Polsko do Opavy,“ řekl Trčka starší.