Svěřenci Vladimíra Trčky staršího vstoupili do zápasu výborně a už v první periodě de facto rozhodli o své výhře. Jihočechům nasázeli šest branek, už po dvou třetinách svítilo na domácí straně dvouciferné skóre.

„První a druhá třetina byla z naší strany výborná. Zejména první dějství bylo téměř bez chyby, soupeři jsme nic nedovolili, skóre 6:0 asi hovoří za vše,“ načal hodnocení domácí trenér. “Také druhá třetina byla ještě dobrá, chyb tam bylo minimum, bohužel ve třetí části jsme i pod vlivem vědomí vysokého náskoku začali vymýšlet, a přišla hromada chyb a ztrát. Byl to takový rybník, hrálo se nahoru dolu,“ nelíbila se mu lehkovážnost jeho svěřenců v závěrečné dvacetiminutovce. Přesto ale končil optimisticky. „Ve finále je ale výsledek výborný, máme důležité tři body, takže jsem spokojen.“

„Zápas jsme měli po celou dobu ve své režii. V první části jsme dodrželi všechno, co jsme si řekli. Věděli jsme, že to nebude jednoduchý zápas, takže jsme do toho šli naplno,“ líčil autor čtyř kanadských bodů (1+3) z řad domácích Pavel Vlček. „I když jsme se na si před dalšími třetinami říkali, že i přes spoustu vstřelených branek nesmíme soupeře nadále podcenit, asi tam nějaký takový faktor nakonec přeci jen rozhodoval,“ potvrdil slova domácího kouče.

Kromě Vlčka zářili také Jan Peška (3+1) a Martin Fuchsig (3+2), kteří zaznamenali v utkání hattrick.

Ústečtí florbalisté tak i po šesti zápasech čekají na prvního přemožitele, v sobotu je však čeká nesmírně těžký oříšek. Právě v souboji dvou lídrů totiž vyzvou brněnské Bulldogs, kteří budou mít navíc výhodu domácí palubovky. Start zápasu je naplánován na 18. hodinu, i při případném neúspěchu ale nespadne Trčkův výběr níž než na druhé místo, neboť nejbližší pronásledovatelé mají šestibodové manko.

Opět na své palubovce se Ústí nad Labem představí 16. října, kdy vyzvou v neméně atraktivním souboji Kladno. Úvodní buly bude ve Sportcentru Sluneta vhozeno ve 20.00.

Florbal, I. liga

Florbal Ústí – FBC Štíři Č. Budějovice 14:5 (6:0, 4:2, 4:3)

Branky: 4. Kawulok, 5. Peška, 11. Pavelka, 12. Trčka, 13. Esterka, 18. Peška, 28. Fuchsig, 32. Fuchsig, 37. Peška, 39. Vlček, 46. Esterka, 51. Fuchsig, 54. Kawulok, 58. Vavruška – 24. Strouhal, 34. Drobiš, 42. Uhlíř, 51. Valdauf, 55. Králík

Rozhodčí: Dolanský – Sýkora. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 167.

Další zápas:Bulldogs Brno – Florbal Ústí, 9. října od 18 hodin