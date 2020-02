Úterní dohrávka I. ligy florbalistů byla maximálně zajímavá. Čtvrté Kladno hostilo páté Ústí nad Labem, na které mělo náskok pouhého jednoho bodu. Kladno náskok neuhájilo, protože přes vzepětí ve druhé a třetí třetině neudrželo v závěru těsný náskok a také v prodloužení byli přesnější hosté. Ti odvezli dva body za výhru 7:6 v nastaveném čase.

Florbalisté Ústí ilustrační | Foto: Sporty Ústí / Karel Dvořáček

Důležitost mače zvyšoval netradiční systém florbalového nasazení do play off, kde si týmy z první čtyřky základní části soupeře vybírají podle svého uvážení, ale hlavně: čtvrtý začne čtvrtfinále doma a pátý venku. Dost možná to budou právě tihle sokové, kteří na sebe narazí a v úterý to dlouho vypadalo, že severní vítr bude pro Kladno příliš krutý a nepřestane ho obtěžovat ani poté, co orkán Sabina odkvačil.