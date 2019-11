Futsalisté Rapidu vyzvou Jablonec, florbalisté Ústí hostí v derby Chomutov… Kam razíte za sportem vy? Třeba vám pomůže naše nabídka.

Florbal ilustrační, kam za sportem ilustrační | Foto: Sporty Ústí/Karel Dvořáček

KAM ZA SPORTEM:

FOTBAL:

I. A třída: Střekov – Ledvice (sobota 13.30), Neštěmice – Rumburk (neděle 10.15)

I. B třída: Vaňov – Hostovice, Svádov-Olšinky – Chlumec (sobota 10.00)

Okresní přebor: Povrly – Trmice, Mojžíř B – Chabařovice, Sebuzín – Velké Březno (sobota 13.30), Přestanov – Chlumec B (UMT Městský stadion, sobota 16.00), Neštěmice B – Velké Chvojno, SKP Sever – Chuderov B (Střekov), Malečov – Petrovice (Svádov) (neděle 13.30)

FLORBAL, I. LIGA:

Florbal Ústí – Chomutov (sobota 17.00), Florbal Ústí – Exelsior Havířov (neděle 15.00)

FUTSAL, 2. LIGA:

Rapid Ústí – Jablonec (neděle 20.00, SC Sluneta)

HOKEJBAL:

Extraliga: Elba DDM Ústí – Hradec Králové (sobota 14.00)

2. liga: Berani Ústí – Panthers Kadaň (sobota 16.00), Ještěři Ústí – Killers Litoměřice (neděle 14.00)

HOKEJ, I. LIGA:

Slovan Ústí – Vsetín (sobota 16.00)

HÁZENÁ ŽENY, 2. LIGA:

Spartak Ústí – Písek B (sobota 11.00, hala WHC Krásné Březno)

BASKETBAL:

2. liga: Sluneta USK – Žižkov (sobota 16.00), Sluneta USK – Levharti Chomutov (neděle 12.00) (hala koleje UJEP)

Severočeská liga: Sluneta Ústí B – Varnsdorf (pátek 20.00)

VOLEJBAL, 2. LIGA:

Slovan Chabařovice – Příbram B (sobota 10.00 a 14.00, Chabařovice)

STOLNÍ TENIS:

Divize: SKP Sever – TTC Litvínov (nová TV v Neštěmicích), Apollo Ústí – Baník Most (Corso v KB) (sobota 16.00), SKP Sever – Most C (nová TV v Neštěmicích), Apollo Ústí – Litvínov (Corso) (neděle 10.00)

MODERNÍ GYMNASTIKA:

Oblastní přebor ve společných skladbách a Podzimní liga (sobota 10.00 – 18.00 hala UJEP Resslova ul.), Labský pohár – závod společných skladeb linie B (neděle 9.30 – 14.00 hala UJEP)