„Měli jsme dobrý vstup do utkání, určitě lepší než soupeř. Bohužel ve druhé třetině nás postihl výpadek a skóre se překlopilo na soupeřovu stranu. V poslední třetině už jsme jen dotahovali, ale vyrovnat se nám nepovedlo,“ hodnotil zápas domácí Vladimír Trčka mladší, který si připsal gól a čtyři asistence.

Chodovští zlomili zápas v přesilových hrách, využili totiž všechny tři. „Nejsem si úplně jistý, jestli to byly tak závažné fauly, že se po nich muselo vylučovat, určitě nás to zbrzdilo,“ pokrčil rameny Trčka mladší. „Určitě to Chodov vrátilo do hry, na oslabení ještě budeme muset zapracovat. Jinak je to pro nás ale druhý povedený zápas proti kvalitnímu soupeři, který patří mezi Superligovou elitu,“ cenil si slušného výsledku trenér domácích Vladimír Trčka starší.

Pohár Českého florbalu

Florbal Ústí – Florbal Chodov 7:8 (3:1, 1:4, 3:3)

Branky: 2. Žáček, 11. Peška, 17. Pšenička, 39. Žáček, 51. Trčka, 57. Kužel, 59. Fuchsig – 20. Řezáč, 27. Bauer, 31. Komárek, 34. Eremiáš, 40. Bauer, 45. Bauer, 47. Řezáč, 53. Netrefa.

Rozhodčí: Monzer – Procházka. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:3. Diváci: 132.