V základní skupině na florbalisty ze severu Čech čekaly celky Zug United B18, FBC Bučis Team a Nikinmaen CSKA z Finska. Úvodním ústeckým soupeřem na turnaji byl tým Zug United D18, Ústí vyhrálo 6:1. Trefili dvakrát Vladimír Trčka a jednou se prosadili Miroslav Fořt, Ondřej Kawulok, Dan Semerád, Jakub Krupica. Severočechům vyšel druhý mač ještě lépe. FBC Bučis Team porazili 8:0. Dvakrát se gólově se prosadil Ondřej Kawulok, po gólu pak dali Adam Semerád, Adam Pucarevič, Jakub Krupica, Dominik Herzina, Vladimír Trčka a Václav Vavruška.

Třetím skupinovým soupeřem byl finský Nikinmaen CSKA. Tento duel se vyvíjel od samého úvodu lépe pro Ústí, které nakonec vyhrálo. První gól zápasu vstřelil Václav Vavruška. Dominik Beneš navýšil vedení na 2:0. Třetí gól Ústí a svou druhou branku v zápase přidal Vavruška. Adam Pucarevič vstřelil čtvrtou branku svého týmu, Ústí vyhrálo 4:2.

Florbalisté Ústí postoupili do play-off A, v prvním kole hráli proti švýcarské reprezentaci do 17 let. Zástupce českého florbalu podlehl svému soupeři 1:3, trefil se jen Ondřej Kawulok. Klub ze severu Čech sice vypadl z play-off A, ale bojoval dál v play-off B.

V prvním duelu play-off B hrálo Ústí proti Hradci Králové a byla z toho jednoznačná záležitost, vyhrálo 8:1. Za Ústí se dvakrát trefili Peška, Vavruška a Herzina, dále se dokázali prosadit Fořt a Vítek. Díky této výhře postoupilo do semifinále, ve kterém nastoupilo proti FAT PIPE Florbal Chodov. Chodov poslal do vedení Majer, ale Kawulok bleskově vyrovnal. Pražené znovu vedli díky Kulíkovi, na jehož branku rychle odpověděl Herzina. Ústí poprvé do vedení dostal Dominik Beneš. O minutu později srovnal na 3:3 Majer.

Bitva pokračovala dál, ale už se prosazovali jen hráči Ústí. V čase 21:06 dokonal hattrick Dominik Beneš, který vstřelil svou třetí branku v zápase. Na 6:3 upravoval Semerád a na konečných 7:3 Vítek. Díky výhře nad Chodovem postoupilo Ústí do semifinále play-off B.

Semifinálovým soupeřem ústeckých hráčů se stala ve vinohradské hale FBŠ Plzeň. Tento mač se vyvíjel jednoznačně. Ve 4. minutě poslal Ústí do vedení Kawulok, o jedenáct minut později náskok navýšil Secký. Třetí branku Ústí vstřelil Vítek. V čase 24:38 se prosadila Plzeň, přesně pálil Konrady. Konečný výsledek na 4:1 stanovil Vavruška. Florbalisté Ústí se díky dobré hře probojovali do finále.

Švédsko-český souboj nabídlo finále play-off B Prague Games. Team Hovshaga proti Florbal Ústí. Švédové se dostali do vedení, v desáté minutě se trefil Erol. Výtečně ale dokázalo Ústí na nepříznivý stav odpovědět. Vavruška vyrovnal a Beneš poslal v čase 13:53 svůj tým do vedení. Když Vavruška druhou brankou v zápase upravil na 3:1, byl ústecký celek blízko triumfu. Milard zdramatizoval zápas, ale český klub vyrovnání nedovolil. V závěru vstřelil dva góly Trčka, který rozhodl o tom, že florbalisté Ústí vyhrají play-off B na mezinárodním turnaji Prague Games. Ve finále porazil Team Hovshaga 5:2.