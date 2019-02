Ústí n. L. /ROZHOVOR/ – Zbystřete! Tohle jméno si dobře zapamatujte. Mikuláš Krbec – teprve osmnáctiletý supertalent z Ústí nad Labem roste v superstar světového florbalu.

Mikuláš Krbec (nahoře druhý zleva) slaví s českými juniory světový bronz. | Foto: Calle Ström/IFF

Sympatický klučina ze skalní vesničky Tisá nedaleko Ústí má za sebou životní sezonu. Mladý gymnazista sexty se stal jedním z hlavních strůjců historického tažení ústeckých florbalistů do superligy a sezonu snů korunoval na světovém šampionátu juniorů ve švédském Växjö, kde si pověsil na krk bronzovou medaili. „Je to zatím nejúspěšnější sezona v mojí kariéře. Vyhrál jsem skoro všechno, co se dalo,“ říká nejproduktivnější Čech na turnaji s přezdívkou Bady, od kterého můžeme čekat ještě velké věci. „Mám životní cíl být nejlepší na světě.“

Vybojovat světový bronz – to musí být pro teenagera obrovský zážitek, co?

Byl to pěkný zážitek. Velká akce, hodně lidí, velká pozornost. Dva roky jsme se na to připravovali, bylo to hodně práce a hodně dřiny. Bronz je příjemný, ale my jsme chtěli víc. Chtěli jsme do finále, to byl náš cíl. Bohužel v semifinále se Švédskem (4:9) jsme měli výpadek. Finále nevyšlo, ale díky bohu za to třetí místo.

Stali jste se historicky první českou reprezentací, která obhájila medaili z mistrovství světa. Co tomu říkáte?

To zní dobře, ale měli jsme na víc. Jenom jednou v historii se postoupilo do finále mistrovství světa juniorů a to pro nás byla největší motivace. Měli jsme hodně mladý tým plný šikovných hráčů, kteří se příště mohou do toho finále dostat. Vybojovat třetí místo bylo náročné a jsme rádi, že se nám to povedlo.

Jste kluk z malé obce Tisá. Jak jste si užil megaturnaj světového kalibru?

Je to tak, kluk z vesnice vyrazil do světa (smích). Byl jsem tam úplně sám, jediný z Ústí a to bylo hodně náročné. Většina kluků byla z Prahy a tým se musel stmelit. Týden před turnajem jsme měli soustředění, kde jsme se sblížili a vytvořili jsme hodně dobrý tým. To mi hodně pomohlo. Byl jsem pak takový uvolněný, vůbec jsem necítil stres. Hodně mi dalo i play off s Ústím. Říkal jsem si: je to velký turnaj, hodně lidí se na tebe dívá. Ale pak jsem to vůbec nevnímal.

Zisk medaile jste si mohl užít s maminkou a bráchou přímo ve Švédsku. Jaké to bylo?

Užil jsem si to s nimi hodně, byly tam i slzy dojetí. Byl to krásný zážitek. Bez mojí mámy, která mě podporuje a bráchy, by to nešlo.

Jak vypadala oslava se spoluhráči? Dá se vůbec prozradit, jak slaví banda osmnáctiletých kluků?

Nevím, jestli se k tomu chci vyjadřovat (smích). Oslavy byly na úrovni. Po turnaji jsme tam zůstali přes noc, takže jsme slavili, decentně samozřejmě.

Jak vysoko bronz řadíte?

Řadím to do top dvou možná tří úspěchů. Letos jsme postoupili do superligy, ale to je úplně něco jiného. Světový šampionát je mnohem větší akce, ale do superligy jsme dali mnohem víc úsilí. Trvalo nám čtrnáct let, než jsme postoupili. Nejde to úplně srovnávat. Superliga byla víc emotivnější, ale bronz z juniorského mistrovství světa je mnohem víc prestižnější a tuhle medaili řadím hodně vysoko.

Je to pro vás životní sezona?

Přemýšlel jsem nad tím, a tohle je moje zatím nejúspěšnější sezona. Vyhrál jsem skoro všechno, co se dalo. V kanadském bodování jsem byl vysoko a na šampionátu jsem byl nejproduktivnější hráč českého týmu. Takže to byla hodně úspěšná sezona.

Je vám teprve osmnáct a už patříte mezi osobnosti českého florbalu. Vnímáte to vůbec?

Ano, hodně to pociťuju. Zvlášť na mistrovství byla kolem mě velká mediální pozornost. Během zápasu to v hlavě nemám, ale uvědomuju si to, a proto bych měl ještě přidat, abych předčil hráče ze Skandinávie. To je pro mě velká motivace.

Chtěl byste se stát profesionálem a živit se florbalem?

Tak půl na půl. Mám životní cíl být nejlepší na světě (úsměv). Ale určitě chci studovat a dělat i něco jiného než jen sport. Na florbale je krásný, že spousta lidí má vysokoškolské vzdělání a nejsou tam úplně hloupí lidi. Jsem obklopený skvělými lidmi, a proto mě to tak baví a jsem do toho tak zapálený.

Toužíte si zahrát ve špičkové švédské nebo finské lize?

Ano, chtěl bych si zahrát ve Skandinávii. To je jeden sen, který bych mohl dokázat splnit. Švédsko a Švýcarsko, to jsou top ligy a já doufám, že se tam jednou dostanu.

Jak se těšíte na premiérovou sezonu v superlize? Předpokládám, že v Ústí ještě zůstanete.

Ještě nevím, ale asi zůstanu. Byl to sen postoupit do superligy. V týmu jsem měl velkou roli a chtěl bych toho využít. Přál bych si, aby se v Ústí vytvořila dobrá značka a nebyli jsme jen do počtu.



STROJ NA GÓLYÚstecký odchovanec Mikuláš Krbec byl společně s Langerem nejproduktivnějším Čechem na MS a celkově byl dvanáctý. V pěti zápasech nasbíral čtyři góly a pět přihrávek, trefil se i v utkání o bronz proti Švýcarsku (8:5). Zářil i v klubu. V základní části nasázel 20 gólů a přidal 29 asistencí, a to odehrál je 14 utkání. Dalších 19 bodů (5+14) přidal v deseti zápasech play off. Na postupu Ústí do superligy se podílel hattrickem v rozhodujícím finále.